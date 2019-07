StorieTouraine, 10/07/19 : feu de maison à Pernay, l’armée entretient peu l’économie tourangelle, 2 Tourangeaux au défilé du 14 juillet à Paris…

Et la vente de bouteilles vides pour aider un vigneron.

Pour tout savoir de l’actu du jour sur une seule page, voici votre StorieTouraine. Au besoin elle sera actualisée jusqu’à minuit…

Incendie à Pernay…

En fin d’après-midi, les pompiers ont été appelés pour un feu de maison au lieu-dit La Bletière. Les combles sont totalement embrasés, et 3 lances mobilisées pour éteindre les flammes de cette longère de 350m² avec un étage. Une trentaine de soldats du feu sont sur place.

Feu sur l’A10…

Le pneu d’un poids lourd a pris feu ce mercredi après-midi sur l’A10 au niveau d’Autrèche. De quoi perturber la circulation une grosse demi-heure en direction de Tours et Poitiers

Des bouteilles vides pour soutenir un vigneron…

On vous parlait la semaine dernière du vigneron bourgueillois Sébastien David, cet homme qui ne pourra finalement pas vendre des bouteilles de vin déclarées impropres à la consommation. La faute à des analyses qui ont décelé un taux d’acidité volatile trop élevé par rapport aux normes en vigueur. C’est le tribunal administratif d’Orléans qui en a décidé ainsi, malgré des contre-expertises. Pour soutenir le professionnel, des cavistes décident de vendre des bouteilles vides à 33€50 frais de port compris sur Internet. Objectif : en écouler 2 078 pour rassembler 50 000€ et éponger le manque à gagner du Tourangeau. Une quarantaine de commerces participent, et on les trouve ici.

Un secrétaire d’Etat en Touraine…

Invité depuis plusieurs mois par le président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, le secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance Adrien Tacquet doit passer la journée dans le département ce jeudi. A 10h30 il visitera une unité éducative de jour aux Deux-Lions à Tours, il échangera avec les éducateurs et découvrira un atelier de fabrication de cosmétiques bio. Suivra la visite du village d’enfants de l’association Action Enfance à Amboise de 12h15 à 13h30 et un centre d’accueil pour mineurs non accompagnés à Sorigny. Il doit y rencontrer des éducateurs et des jeunes.

L’INSEE ausculte l’armée…

L’institut nationale de la statistique a publié une étude sur l’impact de l’armée en Touraine. Elle est le 2e employeur du département derrière le CHU de Tours avec 2 700 militaires et 760 civils, soit presque 3 500 personnes. Des hommes et femmes basés à Tours (caserne Royer, BA705) Cinq-Mars-la-Pile ou Nouâtre, dans le sud du département. Cela dit, pas forcément de quoi impacter énormément d’entreprises en Touraine : 500 000€ leur reviennent sur les 2,7 millions de budget annuel (pour du gardiennage, du nettoyage, des réparations de véhicules…). En revanche, la présence des militaires ou des DRH entraîne l’arrivée de familles, qui consomment, et font vivre l’équivalent de 1 300 personnes.

Deux Tourangeaux sur les Champs-Elysées…

Dimanche c’est le défilé du 14 juillet pour la Fête Nationale. Il y en aura un à Tours vers 19h30 mais surtout un à Paris, sur les Champs-Elysées. Avec deux Tourangeaux : Léona, de Joué-lès-Tours, et Louis, de La-Croix-en-Touraine. Basés à Olivet dans le Loiret ils prendront place à bord d’un char Leclerc. Ils ont respectivement 21 et 22 ans.