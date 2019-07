Un autre meneur signe à l'UTBM

Et il nous vient d'Orléans.

Les arrivées se suivent dans les rangs de l'UTBM, le club de basket tourangeau qui prépare sa 2e saison en Nationale 1 et nourrit des ambitions de montée en Pro B dès que possible, soit la 2e division. Cette semaine, voici donc l'annonce du recrutement d'un meneur : Marius Chambre, qui complète le duo déjà formé par Aldo Curti et Gérald Guerrier.

"Du haut de ses 20 ans, Marius a connu un parcours assez riche en succès lors de sa formation puisqu’il fut Champion de France U17 en 2015 et Champion de France U18 B en 2016" indique le club. En prime il a été MVP lors des deux finales. Après ça il a été formé à Orléans et a évolué avec l’équipe de Nationale 3 (équipe espoirs de l’OLB). Il a aussi joué 13 fois en Pro B avec l'équipe du Loiret qui vient de décrocher son billet pour retourner en Elite la saison prochaine.

"Plutôt réputé comme scoreur" selon l'UTBM, Marius Chambre, "a su ajouter une corde à son arc en faisant évoluer son jeu davantage vers le collectif. Outre le projet tourangeau, c’est l’opportunité d’évoluer aux côtés de l’ancien Orléanais Aldo CURTI qui a séduit le jeune meneur désireux de parfaire son apprentissage" nous dit-on. Depuis 2 saisons, Marius a des stats canon en N3 : 12,7 points en 2019, 14,5points en 2018.