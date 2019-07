TOURS : Un grand rassemblement de cyclistes pendant 4 jours

La Vélorution Universelle s’installe dans la ville.

Si l’on écoute le maire de Tours, sa ville a de quoi devenir rapidement la capitale française du vélo (Christophe Bouchet vient même de s’acheter un vélo électrique, et il n’arrête pas d’en parler !). En revanche, quand on discute avec des cyclistes qui pédalent depuis (beaucoup) plus longtemps que l’élu, Tours a encore beaucoup de chemin à parcourir pour se comparer à Strasbourg, l’actuelle capitale hexagonale de la bicyclette. Un seul exemple pour s’en convaincre : les divergences sur la place accordée au vélo dans le cadre de la rénovation de l’Avenue Grammont.

C’est dans ce contexte que Tours devient – le temps d’un week-end – la place forte des cyclistes exigeant un vrai partage de la route en ville. Après Nevers, Nancy, Toulouse, Bruxelles ou Grenoble, la Vélorution Universelle débarquer sur les bords de Loire dès le 11 juillet pour sa 10e édition.

« La Vélorution, c’est se réapproprier l’espace urbain à vélo et réclamer un réel partage de la route. C’est se positionner contre une société du tout automobile qui pollue nos cerveaux et nos bronches, privatise l’espace public, impose sa forme d’urbanisation » explique le comité d’organisation composé de bénévoles. Sont visés : les aménagements de zones commerciales en périphérie des villes, les développements d’autoroutes ou encore le manque de transports en commun.

Pendant 4 jours, l’événement va donc s’attacher à « revendiquer collectivement l’importance du vélo comme mode de déplacement économique, écologique et favorisant l’autonomie. » Concrètement, ça va passer par plusieurs événements comme trois grandes randonnées urbaines capables de rassembler plusieurs dizaines de cyclistes, voire quelques centaines si c’est un gros succès. La première partira de la Place de la Victoire vendredi à 14h45, la seconde la Place Sainte-Anne de La Riche le même jour à 23h (pensez à vos lumières !) et la 3e de la Place de Strasbourg samedi à 14h45.

En plus de ces sorties destinées à interpeller le grand public, des cyclistes de toute la France vont se réunir pour des ateliers ludiques ou des conférences vendredi et samedi de 11h à 14h à la Ressourcerie La Charpentière (quartier Tonnelé, entre Tours et La Riche). Concerts ou chasse au trésor complètement également ce programme. Tout est à prix libre : des tirelires seront posées aux entrées. « Cet événement se veut militant, convivial, ouvert à tou.te.s sans discrimination » peut-on lire encore sur le site de la Vélorution. Pour celles et ceux qui viennent d’ailleurs, un bivouac s’installera à St Genouph avec douche et circuit de BMX.

Plus d'infos sur le site de la Vélorution.