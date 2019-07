StorieTouraine, 09/07/19 : nouvelle série de feux de broussailles, appel à témoins à Château-Renault, le Tours FC toujours dans le flou pour son avenir…

Et du changement pour l’info trafic SNCF.

La StorieTouraine résume l’actualité de la journée en Indre-et-Loire, on la met à jour dès que nécessaire. Voici ce qu’il faut retenir ce mardi :

Nouvelle série de feux de végétation…

La chaleur favorise les feux dans les champs ou les bois… Les pompiers en signalent plusieurs ce mardi en fin de journée : feu de paille de 30 tonnes environ à Dolus-le-Sec, feu de broussailles et de 2 000m² de sous-bois au bord de l’A85 à Francueil, 500m² de chaume qui brûlent à Rilly-sur-Vienne et 5 000m² à Esves-le-Moutier près de la D12. Au total tout cela mobilise une cinquantaine de soldats du feu.

Incendie à l’Île-Bouchard…

Dans la nuit de lundi à mardi, un incendie a touché une maison de 80m² dans cette commune du Chinonais. Une bouteille de gaz a explosé mais les deux occupants n’ont pas été blessés. Ils ont eu le temps de sortir et ont été relogés par des proches. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.

A noter que les pompiers ont réussi à éviter que le feu ne se propage à la maison voisine.

Et à Véretz…

Ce mardi après-midi, les pompiers ont engagé de gros moyens à Véretz : 24 personnes pour un feu de toiture Rue de la Ferranderie. 2 lances étaient en action.

Appel à témoins…

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune de 16 ans a été renversé par une voiture à Château-Renault. La gendarmerie enquête sur les circonstances du choc et elle a lancé un appel à témoins. C’était entre 3 et 4h du matin sur la voie communale 6. Un contact en cas d’infos : 02 47 29 83 50.

Les suites de l’agression au couteau…

On vous parlait ce week-end d’une agression au couteau dans le Vieux-Tours : deux hommes blessés par deux jeunes en plein milieu de la nuit. Les deux agresseurs interpellés rapidement après les faits étaient jugés lundi au tribunal : 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis pour celui qui a donné les coups de couteau (déjà condamné pour des violences dans le passé). Il a été conduit directement en prison. L’autre écope de 12 mois de prison avec sursis pour des coups de poing et de pied.

Vol à l’arrachée à Beaujardin…

La police tourangelle indique avoir interpellé 4 jeunes suspectés d’un vol au détriment d’une femme de 69 ans lundi dans le quartier de Beaujardin. Il s’agit de 4 mineurs, dont deux mis en examen. Les faits se sont déroulés Rue Toulouse-Lautrec. Le butin : le sac de la victime avec téléphone et carte bleue.

Oubliez les TER, dites Rémi…

Les trains TER en Centre-Val de Loire c’est fini. Ils s’appellent désormais Rémi, la marque que la région utilise déjà pour ses bus. Du coup le compte Twitter qui informe sur les perturbations change aussi de nom ce jeudi 11 juillet : ce sera désormais @RemiTrain. Mais en attendant c’est encore @TERCentreTrafic.

Le Tours FC devant la DNCG…

A la fin de la saison 2018-2019, le club a été relégué en N2, un an après avoir déjà subi la relégation de Ligue 2 en National 1. Pire, le gendarme du foot français – la DNCG – a dans un premier temps annoncé sa rétrogradation administrative en 5e division, la N3, à cause d’un bilan comptable peu favorable (un trou d’1,2 million d’euros). La structure dirigée par Jean-Marc Ettori a fait appel et elle était reçue ce mardi pour s’expliquer et présenter de meilleurs chiffres. La décision finale sera rendue ce jeudi 11 juillet. Le TFC peut espérer une décision plus clémente. Par exemple, Nancy et Sochaux rétrogradés en N1 ont finalement pu réintégrer le championnat de Ligue 2 après leur appel.