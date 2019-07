Fête Nationale : où danser avec les pompiers en Indre-et-Loire ?

Au moins 6 bals sont programmés cette année dans le département.

Forcément un peu kitsch, mais toujours blindé de monde le bal des pompiers. A la veille du 14 juillet, les soldats du feu d’Indre-et-Loire préparent leur grande fête annuelle, celle où les portes des casernes sont ouvertes pour une soirée assez unique en son genre.

A Tours, le rendez-vous est fixé à la Caserne Chassagne du Boulevard Wagner qui s’anime chaque année grâce à ses personnels. Les portes ouvriront à 18h avant un premier concert acoustique des Tourangeaux Kawa à 19h (reprise d’Angèle, Zazie, Mickael Jackson), les Angevins de Starlight à 21h (avec des reprises de plein groupes et artistes), DJ Teddy Jay de 22h à minuit, puis le retour de Starlight jusqu’à la fermeture des portes vers 3h. Des milliers de personnes sont attendues pour profiter du bar et des surprises… dont un feu d’artifice à minuit pile. Une centaine de bénévoles organisent la soirée. Des démonstrations d’intervention sont notamment prévues et des pompiers se mettront en scène.

Ce n’est pas tout !

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Indre-et-Loire a également recensé plusieurs autres événements dans le département…

Les sapeurs-pompiers de Montrésor-Villeloin organisent également un bal samedi, de 17h30 à 23h30 avec démonstrations des jeunes pompiers, fanfare, bal populaire et feu d’artifice. Repas à 10€ sur place.

A Restigné, festivités dès 19h avec feu d’artifice à 23h30. Buvette et restauration possible.

A Ligueil, on pourra s’amuser de 19h jusqu’à 3h au centre de secours avec feu d’artifice, restauration et buvette.

Dimanche 14, les pompiers de Ste-Catherine-de-Fierbois seront aussi en fête de 13h30 à 23h30 avec manœuvres, jeux ludiques pour les enfants, goûter et tombola. Feu d’artifice et repas sur réservation au 06 85 46 49 19.

Et enfin à Abilly, fête dimanche de 12h à 18h Place de la Mairie avec apéritif offert et pique-nique à réserver auprès de l’Amicale des Pompiers.