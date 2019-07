Une opération « Mon quartier propre » aux Fontaines

Elle est prévue jeudi 11 juillet.

Ces derniers jours, les opérations de nettoyage se sont multipliées en ville ou en bord de Loire : centre de Tours, Sanitas, Rabière à Joué... Et maintenant le quartier des Fontaines, au sud du Cher.



Régie Plus, la régie de quartier, ou encore le nouveau centre social s’associent pour organiser des tournées de ramassage de déchets dans les parcs, au niveau du centre commercial ou encore au pied des immeubles.



L’objectif est de faire participer la population avec un départ fixé à 9h au square Jean-Louis Forain. Les personnes présentes se verront remettre tout le nécessaire pour la marche : sacs pour trier les déchets potentiellement recyclables (les canettes, le plastique), et des pinces pour attraper ce qui se trouve au sol. En revanche mieux vaut venir avec vos gants... et des chaussures fermées.



Lors d’une précédente opération en novembre 2018, 151kg avaient été ramassés aux Rives du Cher, 175 au Sanitas au printemps.