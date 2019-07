Une très belle expo photo du Sanitas à l'Hôtel de Ville

A voir vite : elle se termine le 11 juillet.

Projet amorcé en 2017 avec une trentaine de photographes, Mon Sanitas c'est en ce moment dans le péristyle de l'Hôtel de Ville de Tours.

Cette expo photo a été imaginée par deux co-auteurs : Sophie Pécresse et Thierry Dubus, en lien avec l'association Espace Passerelle.

Mon Sanitas est une exposition photo collective ouverte à tous et à tous ceux qui souhaitent porter un regard personnel sur ce quartier emblématique de la ville.

Y sont rassemblées 56 photos de 56 photographes différents, amateurs ou professionnels (dont Delpine Nivelet qui collabore avec Info Tours), qui apportent de multiples regards et mettent en valeur ce quartier sous des angles de vues différents et riches de sens.

Inspirés par ces photographies, des textes ont été écrits par les auteurs du Café des mots Géant animé par Marie Remande et des ateliers d'écritures menés par Sylviane Viel Notte avec les classes de CM et ULIS de l'école Diderot et Michelet et les 5e du collège Michelet. Ces ateliers ont eu lieu en mars 2019 dans le cadre du Printemps des Poètes.

Le projet continue puisque le collectif a pour objectif de rassembler jusqu'à 100 photographes et ainsi d'offrir 100 facettes du Sanitas au cours d'une exposition plus importante.