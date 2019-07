Dimanches sans voitures, concerts et beach soccer : ce qui vous attend cet été en bord de Loire

Une liste d'événements organisés jusqu'à fin août.

Dans ses cartons, Tours Métropole entreprose un vaste projet de réaménagement des bords de Loire. La ville de Tours aussi. Parmi les idées : transformer les quais autour de la Place Anatole France ou créer une nouvelle passerelle pour rejoindre l'Île Simon depuis la guinguette. Chères et longues à lancer, ces initiatives ne verront pas le jour avant plusieurs années. Mais d'autres choses peuvent être mises en place avant...

Voilà pourquoi au printemps l'agglo a lancé une consultation publique pour favoriser l'organisation d'événements en tout genre au bord de l'eau.En plus de ce qui se fait déjà (guinguettes de Tours et Rochecorbon, balades en bateau à Tours et Rochecorbon, Tours sur Plage Quai du Portillon...).

Une dizaine de propositions ont été retenues, voici celles à venir :

Les concerts Baroque sur la Loire

Samedi 13 juillet à 17h - Bateau Saint-Martin-de-Tours

Départ Rochecorbon Tarifs: 20€

LMBaroque joue J.S.Bach (Lore Hillenhinrichs, traverso et Martina Weber, viole de gambe). A découvrir aussi à l'Eglise de Sainte Radegonde à Tours vendredi 12 juillet à 20h30.

Beach soccer sur l’ile Aucard

Les 14 – 20 – 21 – 27 - 28 juillet et les 3 – 4 – 10 - 11 août de 10h à 17h

Animé par l’Etoile sportive de la Bergeonnerie

« Surprise de Loire » de Bernard Dublé

Du 15 juillet au 15 septembre

Installation de sculptures suspendues à découvrir Place Choiseul

Exposition « La femme de Vitruve » par Philippe Lucchese

A découvrir aux abords de la Bibliothèque de Tours au cours de l'été

« A la recherche des chauves-souris »

Mercredi 14 Août de 20h30 à 22h00

Parc de Sainte Radegonde -Tours

Avec la Ligue de Protection des Oiseaux. RDV devant la maison du Tennis club de Tours (Parc de Sainte-Radegonde)

Présentation, observation et écoute des chauves-souris en bord de Loire

« Les dimanches d’août sans voiture à Tours »

Tous les dimanches du mois d’Août. De la gare au bord de Loire, les rues sont dédiées aux circulations douces. Avec le Collectif Cycliste 37.

Film en plein air sur la Loire

Vendredi 30 août sur la plage de Rochecorbon (à côté de La Rabouilleuse)

A la tombée de la nuit (vers 21h). Film documentaire : 3 colibris sur la Loire (produit par TGA). Durée : 52mn. Par Les tontons filmeurs.