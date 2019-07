Motos, camions, trottinettes... Les plus beaux véhicules de l'American Tours Festival

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Après trois jours de fête à l'accent US, l'American Tours Festival 2019 a fermé ses portes dimanche soir au Parc Expo de Tours. De cette nouvelle édition, on retiendra une affluence encore bien gonflée (plus de 65 000 personnes, 21 000 vendredi soir devant Scorpions), de la chaleur, plein de cow boys ou encore des concerts de rock dans tous les coins. Sans oublier la passion des danseuses et danseurs de country.

Mais ce qui fait aussi la renommée de l'événement, c'est tous ses espaces dédiés aux véhicules en tous genres. On pense évidemment aux motos, Harlay Davidson en tête, avec concours. Mais aussi le show dans la bulle. Sur les graviers de Rochepinard, on a également vu de nombreux camions typiques, plein de voitures toutes plus rutilantes les unes que les autres, des véhicules militaires et, naturellement, les fameux food trucks qui n'ont pas désempli.

Oui, tout ça pollue pas mal. Mais à l'American Tours Festival on trouve aussi des engins garantis sans émission de CO2 comme des vélos ou des trottinettes en démonstration spectaculaire. Tout ça à découvrir ci-dessous dans l'album souvenir rapporté par James Techer. Notez déjà que l'American Tours Festival 2020 aura lieu du 3 au 5 juillet, avec pas mal de festivités spéciales pour la fête nationale américaine le samedi 4.