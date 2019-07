StorieTouraine, 07/07/19 : 2 hommes jugés pour agression au couteau à Tours, 30 tonnes de colza sur la route, 150kg de déchets ramassés dans Tours…

Et un spectacle de patients de la Chevalerie.

Ce dimanche on vous résume les infos principales du week-end dans notre StorieTouraine, toujours mise à jour dès que nécessaire…

Agression dans le Vieux-Tours…

Deux hommes ont été blessés au couteau dans la nuit de jeudi à vendredi : un homme et son fils. Le plus jeune avait été agressé peu de temps avant par deux jeunes d’une vingtaine d’années qui lui avaient demandé une cigarette. Il est revenu avec son père pour des explications, c’est là que l’agression a eu lieu. Les deux hommes d’une vingtaine d’années ont été interpellés peu après et seront jugés ce lundi en comparution immédiate au tribunal de Tours. L’un d’eux a déjà été condamné pour violences.

30 tonnes de colza sur la route…

Le week-end a été chargé sur les routes d’Indre-et-Loire avec les premiers grands départs en vacances. Mais pour ne rien arranger, samedi, un camion s’est renversé à La-Celle-Saint-Avant. Au niveau d’un rond-point entre l’ex Nationale 10 et la D750. Son chargement s’est répandu par terre, soit 30 tonnes de colza à évacuer avant de pouvoir rouvrir normalement la circulation. Le conducteur a été blessé et hospitalisé à Châtellerault.

Accident également sur l’A10…

5 personnes légèrement blessées samedi matin. Un conducteur s’est assoupi à hauteur de Sorigny.

Succès de la Clean Walk de Tours…

150kg de déchets ont été ramassés dans les rues ce samedi. 70 personnes ont participé à l’événement. Au menu : canettes, bouteilles, emballage de sandwichs, un vélo dans la Loire, des mégots, des vêtements… Au final une trentaine de sacs pleins laissés à la mairie pour être traités.

Des Tourangeaux sur le Tour de France…

Alors que les coureurs bouclent ce dimanche la 2e étape (un contre la montre par équipe autour de Bruxelles), on attend l’arrivée de l’épreuve en France ce lundi, direction Epernay. Pour organiser la circulation et maintenir la sécurité du 3e événement sportif le plus suivi du monde 13 000 gendarmes sont mobilisés. Dont 3 Tourangeaux.

Un spectacle de patients en psychiatrie…

Ce lundi l’atelier théâtre de l’hôpital de Jour de la Chevalerie fait sa représentation annuelle du spectacle travaillé toute l’année à l’espace Gentiana de Tours Nord (thème : le botanique). Les décors ont été réalisés lors de l’atelier création du service de psychiatrie D.

Supermarché coopératif...

On vous parlait récemment du projet de supermarché d'un nouveau genre en cours de montage à Tours. Une réunion d'info est prévue ce lundi 8 juillet au HQ. Les détails ici.