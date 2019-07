La plage, des motos, des bougies, des boules : ce qu’il ne faut pas rater ce week-end en Indre-et-Loire

Et plein de super plans pique-nique !

Pour ce premier week-end de juillet, plusieurs événements baptisés Clean Walk sont organisés dans la région afin de nettoyer un peu la nature et la ville… On vous en parle notamment ici. Et puis pour faire la fête, s’amuser ou se cultiver il y a plein d’autres choses. Voici notre programme à nous, partagé juste pour toi.

Groupe culte…

Si tu as déjà dansé un slow langoureux sur Still loving you, va donc au Parc Expo de Tours ce vendredi soir : le concert de Scorpions va clôturer la première soirée de l’American Tours Festival. Tout au long du week-end, ce sera l’événement des bikers avec une concentration très élevée d’Harlay Davidson mais aussi de gens qui dansent de la country. On a récemment fait un point complet sur les nouveautés de la manifestation dans un article dispo ici.

Le concert inattendu…

Celui du Chœur de l’Opéra de Tours qui s’invite à la guinguette. C’est samedi dès 18h, c’est gratuit, et ça se termine vers 21h. Les détails par ici

Depuis quand ça flotte un piano ?

Depuis qu’une artiste a eu l’idée de jouer sur l’eau. Vue à Jour de Cher 2018, elle revient pour l’ouverture de la guinguette de Saint-Avertin ce dimanche 7 juillet à 14h30 et 18h. La ville lance donc sa saison estivale de belle manière ce week-end, avec également pédalos, boissons, coin miam… Tout ça au bord du lac, Boulevard Paul Doumer.

Encore un peu d’eau ?

Bléré Plage lance sa 4e saison au pied du pont en centre-ville, directement dans le Cher. La baignade est surveillée : premiers « Ploufs » ce vendredi à 19h avec les 3 Scouts du Bœuf à 1 000 Pattes qui ouvrent leur cantine musicale où le public choisit les chansons. Une bonne mise en jambe avant de rejoindre La-Croix-en-Touraine samedi pour son feu d’artifice à l’étang des 3 Merlettes.

Lumière nocturne également à Villandry…

Le château et ses jardins accueillent les premières Nuits des Mille Feux de l’été 2019 avant une 2e session début août. Donc spectacles dans les jardins, et balades à la lueur de 2 000 bougies dès 20h30 vendredi et samedi. Informations et réservations par ici.

Autre château, autre événement…

Crissay-sur-Manse accueille une nouvelle édition de l’événement Graffeurs au Château, un superbe festival de graffitis gratuit. Certains artistes sont de renommée internationale ! On nous glisse aussi que le pain des sandwichs sortira tout juste du four… Plus d’infos ici.

A propos de sandwichs…

C’est dimanche pique-nique ce 7 juillet à l’abbaye de Marmoutier à Tours. A 11h visite guidée du site, un premier spectacle à 11h15 en mode comédie musicale puis plusieurs autres dans l’après-midi, pour les retardataires autre visitée guidée à 11h45 (puis 14h, 14h45, 15h30, 16h15, et 17h), apéritif offert à 12h30 et enfin installation de tout le monde dans l’herbe pour le déjeuner, face aux vieilles pierres. Pas mal comme spot !

Si vous êtes plutôt apéro-boules…

Samedi c’est grand prix de pétanque à Saint-Avertin ! 128 doublettes s'affronteront avec notamment la venue de Messieurs Suchaud et Quintais Multi-champions du monde, de France toutes catégories de pétanque, 1 équipe anglaise et des équipes des différents départements français.

Jet du but à 8h30 au boulodrome, allée des Mariniers. Sur place : restauration, buvette.

Encore du sport ?

Cette fois on va dans les vignes, avec le 2e concours de labour organisé samedi par les vignerons de Bourgueil. Et un concours de labour à cheval, s’il vous plait ! Direction le Clos de l’abbaye de Bourgueil, 6 Avenue de Jouteux. Entrée gratuite de 10h à 19h et une dizaine de participants en compétition. Détails ici