StorieTouraine, 04/07/19 : 162km/h sur l’A10 dans une voiture de 510 chevaux, duo tracteur-caravane sur l'A85, soirée US à la guinguette de Tours…

Et une attente jugée trop longue aux guichets des gares tourangelles...

Chaque jour la StorieTouraine vous résume les infos essentielles en Indre-et-Loire. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi :

Pas si vite…

Vous connaissez le Modball ? En gros, c’est une compétition de grosses bagnoles. Un de ses concurrents remontant vers l’Angleterre conduisait comme sur un circuit sur l’A10 en Indre-et-Loire. Les gendarmes tourangeaux l’ont surpris à 162km/h mardi, dans une zone à 90. Puissance du véhicule : 510 chevaux. Montant de l’amende : 750€. Et permis confisqué. C’est le passager qui a repris le volant.

A propos des gendarmes…

Comme les policiers ils peuvent surveiller votre habitation pendant vos vacances, grâce à l’opération Tranquillité Vacances. Ça marche d’ailleurs toute l’année. Pour vous inscrire il suffit de les contacter à la gendarmerie ou au commissariat. Et ils passeront chez vous. Un rappel utile alors que les grandes vacances des écoliers débutent ce vendredi…

Sur la route...

Attention bouchons attendus ce week-end : vert vendredi et dimanche pour les départs mais orange samedi.

Des vacances en train ?

Il vous faudra peut-être patienter longtemps si vous compter acheter un billet au guichet, ou demander des renseignements. Pour dénoncer les suppressions de postes aux guichets des gares de Tours et St-Pierre-des-Corps, la CFDT va organiser des comptages de visites et de temps d’attente avant prise en charge de la clientèle. Une opération organisée ce week-end dans les deux grandes gares tourangelles. Celle de Tours a moins d’effectifs depuis quelques mois, quant à celle de Saint-Pierre elle n’a plus de guichets ouverts le matin depuis une décision de la SNCF.

La ligne Tours-Caen à défendre…

Des cheminots de la CGT ont manifesté devant la gare de Tours ce jeudi pour marquer leur attachement à cette ligne Intercités reliant la Touraine à la Normandie via Le Mans. Ils faisaient signer une pétition contre la baisse du nombre de trains annoncée en décembre avec notamment des horaires moins confortables pour les travailleurs.

Pendant ce temps la qualité de l’air reste médiocre…

Et ce pour le deuxième jour consécutif, selon Lig’Air. Ça tombe bien, la ville de Tours tente de chercher des solutions comme on l’explique ici.

Et un tracteur qui tire une caravane, ça pollue ?

La bonne question du jour… En tout cas des gendarmes ont escorté cet étrange convoi ce jeudi matin sur l’A85. Un touriste allemand s’y était aventuré, alors que normalement on ne roule pas en tracteur sur l’autoroute. Repéré à Villandry, l’homme de 76 ans a été accompagné jusqu’à la sortie suivante à Lignières-de-Touraine. Il n’a pas été verbalisé.

A la banque…

Ce jeudi la NR rapporte l’histoire d’un jeune de 24 ans qui a retiré 900€ à la banque en déposant 50 000€ en billets de Monopoly. Oui, ça a marché… jusqu’à ce que sa banque de l’Ile-Bouchard s’en rende compte. Et porte plainte. Il a été condamné à 70h de travaux d’intérêt général. Il a par ailleurs remboursé la banque assurant qu’il s’agissait seulement d’un « délire entre potes ». Il avait quand même dépensé la somme.

Le lycée agricole d’Amboise a publié ses résultats aux examens…

Vous les trouverez dans ce lien.

Quant aux résultats du bac d’Indre-et-Loire ils sont attendus ce vendredi dès 8h30 sur le web et dans les lycées. Normalement tous les élèves les auront, malgré les grèves de profs retardant la remise des notes.

Soirée US à la guinguette…

Nous sommes le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. A moins d’un jour de l’American Tours Festival au Parc Expo un before est organisé ce jeudi à la guinguette de Tours. Au programme notamment : un concert à 21h.