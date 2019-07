StorieTouraine, 03/07/19 : une voiture coincée sur les voies du tram, le collège Vinci garde 5 classes de 6e, la qualité de l’air médiocre...

Et le début des inscriptions pour la Journée des Oubliés des Vacances.

Oups...

Ce mercredi vers 13h30, un accident plutôt inattendu à la station Verdun. Une voiture a été immobilisée sur les rails du tram de Tours après avoir perdu sa roue avant gauche. Quelques minutes plus tard, grâce à l’aide de certains piétons, la conductrice a pu décaler sa voiture et permettre à la circulation de redémarrer.

La qualité de l’air se dégrade...

Ce jeudi, il faudra faire attention à vos poumons. Lig’Air prévoit pour notre département un indice supérieur ou égal à 6 sur 10 (qualité médiocre). Il est recommandé d’éviter les activités trop physiques. Pour les déplacements, privilégiez les transports en commun et pensez à bien aérer votre intérieur en dehors des heures de pointe. Si vous avez du mal à respirer ou de fortes migraines, demandez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. C’est le 2e épisode de pollution en une semaine après celui recensé lors de la canicule fin juin.

La victoire des profs du collège Vinci...

Lundi dernier, des enseignants et des parents d'élèves manifestaient devant le collège Léonard de Vinci de Tours Nord pour empêcher la fermeture d’une des cinq classe de 6e. Bonne nouvelle pour eux : après réunion avec l’inspection d’académie, son directeur a accepté le maintien de 5 classes, comme cette année. Une victoire pour les enseignants mais une ombre vient ternir le tableau : les professeurs de l’établissement seront sûrement obligé de faire des heures supplémentaires pour assurer les 29 heures de cours par semaine.

Début des inscriptions pour la Journée des Oubliés des Vacances...

Comme tous les ans, le Secours Populaire organise la Journée des Oubliés des Vacances, avec une déclinaison en Indre-et-Loire. Cette année l'association propose aux jeunes tourangeaux qui n’ont pas l'occasion de partir pour une sortie gratuite à Papéa parc. La date : le 21 août prochain. Au total, six cars sont prévus, soit environ 300 places. Si vous n’êtes pas concerné par cet événement, il est possible de faire un don ou de se porter volontaire pour accompagner les enfants.

Inscriptions et informations jusqu'au 20 août à 16h au 118 Boulevard Tonnellé à TOURS, par e-mail (contact@spf37.org) ou par téléphone : 02 47 38 89 85.

Connaissez-vous le pet-sitting ?

Si la réponse est non et que vous avez un animal, cette information devrait vous intéresser. Le pet-sitting c’est une alternative au chenil. Il reprend les codes du babysitting mais pour les animaux. En moyenne le tarif journalier de la région Centre-Val de Loire est de 11,53 euros - 0,17 euros de moins que la moyenne nationale selon une étude parue cette semaine. Pour en trouver un, il existe de nombreux sites comme Animaute, Dog vacances ou encore Yoopies. Si vous préférez les réseaux sociaux, le groupe “Garde Animaux 37” vous permettra peut-être de trouver votre bonheur.

Un film en plein air...

La Guiguette de Tours organise, ce mercredi à 22h, la projection en plein air du film “Une année polaire”. Une histoire atypique qui vous fera voyager jusqu’au Groenland, là où un professeur danois décide d’aller travailler. L’événement est gratuit. L’occasion de passer un bon moment et de se détendre autour d’un bon film.