On a (presque) dévalisé le nouveau magasin de bonbons des Deux-Lions

Et on a fait quelques découvertes.

Ok, on sait : pour notre santé il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et se brosser les dents avant chaque repas. Privilégier les produits naturels aux trucs bien chimiques. Eviter les aliments bourrés d’additifs. Et j’en passe.



Ceci étant dit, il a l’air quand même vachement bon ce Lion au chocolat noir ET au chocolat blanc. Et ce brownie Oreo. Et... - oh ! - des cookies aux M&Ms... et - NON ?!? - du soda Star Wars et Avengers ?



Une nouvelle boutique a ouvert à l’Heure Tranquille. Une franchise de sucreries et autres produits de junk food : Lolly’s. Selon la vendeuse, il n’est pas rare de voir des gens se réjouir d’y retrouver des bonbons de leur enfance disparus des supermarchés (on en a d’ailleurs été témoin). Dans les rayons également : des paquets d’ordinaires réservés aux magasins américains comme les M&Ms au beurre de cacahuète ou aux bretzels apéritifs.

Le magasin est divisé en deux parties : une avec des bonbons en vrac (si vous venez avec vos propres sacs, doit y avoir moyen de limiter le suremballage), l’autre avec des découvertes plus ou moins insoltes (genre du chewing gum en tube, à ne pas confondre avec votre dentifrice). Un espace est dédié aux nouveautés, un autre aux gâteaux apéro, et un dernier aux boissons. A noter: une collection assez folle de Fanta de toutes les couleurs ou la présence des fameux bonbons d’Harry Potter goût vomi.



Ca vous tente ? Méfiance : les prix grimpent vite, par exemple environ 2€ la simple barre chocolatée importée.