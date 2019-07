Un renfort de 2m04 pour les basketteurs tourangeaux

Alexis Dargenton rejoint l’UTBM.

Après une première saison plutôt réussie en Nationale 1 avec qualification pour les play offs, l’UTBM prépare actuellement la reprise avec les nouveaux recrutements qui s’imposent. Objectf : faire au moins aussi bien qu’en 2018 / 2019 et à moyen terme atteindre la Pro B, soit la 2e division du basket national.



Ce mardi, le club qui évolue à Monconseil annonce l’arrivée d’un joueur français de 24 ans originaire de Martinique et formé aux Etats-Unis : Alexis Dargenton.



« Méconnu dans l’hexagone, il s’est vite habitué au niveau de la Nationale 1 avecson équipe de Lorient en réalisant une saison complète (7,9 points, 4,7 rebonds et 9,3 d’évaluation) » annonce le club.



Avec ses 2m04, Alexis Dargenton est présenté comme « un joueur très mobile et aérien susceptibled’évoluer quelques fois en poste 5. il apportera ses qualités athlétiqueset son fort impact défensif dansla raquette Tourangelle. »



Par ailleurs il a déjà joué avec un autre membre de l’UTBM pendant un an : Vincent Pourchot.