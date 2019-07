De superbes photos du nouveau son et lumières de la ville de Tours

A voir tout l'été au Musée des Beaux-Arts.

1519-2019 : on célèbre cette année les 500 ans de la Renaissance, et le 500e anniversaire de la mort du grand artiste Léonard de Vinci.

A cette occasion, la ville de Tours a transformé son spectacle son et lumière estival : fini l'histoire de Saint-Martin et place à un show de 21 minutes qui met en scène la Renaissance, de la guerre de Cent Ans à François Ier et Léonard de Vinci en passant par la construction des châteaux de la Loire.

On vous explique tout dans cet article...

Mixant à la fois des musiques d'époque (dont deux interprétées par l'ensemble tourangeau Doulce Mémoire) et des morceaux plus modernes façon Massive Attack, cette production de la société parisienne Cookies est à voir 7 jours sur 7 jusqu'au 7 septembre dans le jardin du musée des Beaux-Arts, un nouveau lieu de représentation après 3 ans de spectacles sur la façade de la cathédrale Saint-Gatien.

Au cours des 11 tableaux, on découvre donc l'histoire des grandes personnalités du XVIe siècle, de l'art ou de l'architecture directement sur la façade du musée dont les fenêtes ont été occultées pour protéger les oeuvres. Le public s'installe sur les pelouses protégées par des sortes de bâches, et il est guidé jusqu'à ces parterres par un parcours lumineux qui met notamment en valeur le grand cèdre du parc, classé comme étant un arbre remarquable.

L'entrée est gratuite. Ouverture des portes à 22h15 pour un début du spectacle à 22h45 jusqu'au 31 juillet, puis 21h45 pour une projection à 22h15 à partir du 1er août.

Découvrez un aperçu du spectacle avec le diaporama de Pascal Montagne :