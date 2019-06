StorieTouraine, 28/06/19 : un champ en feu près de Château-Renault, le CHU de Tours en pointe sur l’autisme, un match de foot France-USA à Joué-lès-Tours…

Et la suite des péripéties politiques à la mairie de Tours.

Chaque jour la StorieTouraine fait un résumé de l’info en Indre-et-Loire. Et on s’occupe de la mise à jour de cette page dès que nécessaire.

Feu de culture au Boulay…

Alors que les températures dépassent largement les 35° en Touraine ce vendredi, un champ d’orge a brûlé au Boulay près de Château-Renault. 15ha sont rapidement partis en fumée puis les flammes se sont propagées au bois situé tout près. Les pompiers ont déployé un gros dispositif pour éteindre l’incendie.

Point canicule…

Jusqu’à 38° à l’ombre et sous abri ce vendredi : plus d’infos dans notre article spécial…

Travaux…

Mercredi 3 juillet, travaux en vue sur l’A10 : l’échangeur de Saint-Avertin sera fermé dans les deux sens dès 20h, et jusqu’à jeudi matin 7h. Prenez l’autoroute à Tours Centre ou Chambray. Pareil pour sortir.

Tours, centre d’excellence pour l’autisme…

Tours, avec le projet EXAC-T, Montpellier et Paris, sont les trois centres qui se sont distingués dans le cadre de l’appel à projets national « Identification des centres d’excellence dans le domaine des troubles du neuro-développement et de l’autisme », lancé au printemps 2019. Le CHU en a fait l’annonce ce vendredi.

Objectif : « une structuration de la recherche, diffuser les avancées scientifiques et développer les collaborations avec les équipes nationales et internationales » selon l’hôpital.

Le projet EXAC-T pour « Excellence in Autism Center – Tours », a pour objectif de fédérer, autour d’une expertise reconnue depuis 50 ans dans le diagnostic, l’évaluation, les interventions, la formation et la recherche dans l’autisme, un ensemble d’équipes hospitalières - et de recherche labellisées. Ce projet s’intègre à l’axe d’excellence « Neuropsychiatrie et technologies pour la santé » du CHU de Tours.

Les légitimistes…

Jeudi on a appris le départ de deux conseillères municipales de Tours : Monique Delagarde et Stéphanie Lepron quittent la majorité pour rejoindre un groupe d’opposition de centre droit avec les ex-adjoints Xavier Dateu, Barbara Darnet-Malaquin ou Céline Ballesteros. Désormais le groupe du maire Christophe Bouchet ne compte plus « que » 35 élus au lieu de 42. Le porte-parole de la municipalité et adjoint en charge de la sécurité Olivier Lebreton a cru bon de communiquer ce vendredi indiquant : « nous sommes rassemblés autour de Christophe Bouchet. Nous partageons sa vision et son ambition. Nous ne sommes pas dupes face à ces tentatives de déstabilisation qui n’ont rien d’autre à proposer que la fragilisation de l’action municipale. »

De quoi imaginer que le feuilleton des démissions échelonnées est désormais terminé ? Il reste encore 9 mois avant les élections…

Une mesure pour les jeunes à La Riche…

Cet été, les jeunes de 11 à 17 ans pourront profiter du Point Accueil Jeunes de La Riche librement du 8 juillet au 30 août, moyennant une cotisation annuelle de 8€. Une grande partie des activités seront gratuites, sauf les séjours et les sorties ou les tarifs seront en fonction de l’activité effectuée. Au programme, les jeunes pourront notamment profiter d’un séjour dans le Morbihan, d’un camp « Vivre dans la Nature », d’une sortie à Center Parc, d’une descente en Canoë Kayak... Les inscriptions se déroulent du mardi au vendredi au centre social Equinoxe sous la supervision d’un parent et les règlements peuvent s’effectuer avec les chèques vacances, précise la mairie.

Du foot…

Ce vendredi soir les Françaises affrontent les Américaines en quarts de finale du mondial. Sinon, lundi, on aura droit à une revanche entre des footballeuses de Joué-lès-Tours et Eagan Wave Soccer Club, des joueuses du Minnesota. Coup d’envoi à 19h au Stade Jean Bouin. Entrée gratuite. « Ce match a été rendu possible par l'implication de l'association Tours & Minneapolis Sister Cities dont l'objet est, entre autres, de développer et pérenniser les relations et échanges amicaux entre nos deux villes dans de nombreux domaines dont le sport » explique le Joué Football Club.

Tanguy Pastureau à Tours…

L’humoriste de France Inter est attendu en spectacle au Vinci de Tours le 15 mai 2020 avec son seul-en-scène « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre ». Billetterie ouverte au 02 47 31 15 33 et en points de vente habituels.