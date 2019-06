StorieCaniculeTouraine #4 : bouchons, restrictions d’eau, annulations d’événements… le point chaleur du 28 juin

Et une dégradation de la qualité de l’air.

La StorieCaniculeTouraine fait le point sur les dernières infos en lien avec la vague de chaleur observée en cette fin juin en Indre-et-Loire et on met cette page à jour dès que nécessaire...

35° sous abri en milieu d’après-midi à la station Météo France de Parçay-Meslay… Autour de 25 en milieu de nuit, parfois 28 malgré l’obscurité dans le sud du département d’Indre-et-Loire… L’alerte orange canicule est toujours aussi justifiée ce vendredi, en attendant la journée la plus chaude ce samedi avec près de 40° par endroits. La préfecture s’attend à des records absolus. Tout ça entraîne des conséquences, dont une alerte à la pollution : indice de qualité de l’air 7/10 d’après l’organisme Lig’Air qui contrôle les substances en suspension dans l’atmosphère. Pas d’amélioration avant dimanche, il vaut donc mieux réduire sa vitesse et ne pas trop faire d’efforts physiques en cas de difficultés respiratoires.

RAPPEL : Fil Bleu propose un tarif promo à 1€90 la journée jusqu'à la fin de l'alerte, pour le bus et le tram à Tours et dans l'agglo

Pas d’alerte sanitaire…

Les hôpitaux ont recensé des interventions liées à la chaleur mais pas d’embouteillage aux urgences avec 1,6% d’interventions liées à la météo. Rappelons que jeudi 18 enfants et deux adultes ont été pris en charge après un coup de chaud dans une école de Descartes, sans hospitalisation.

Concernant l’hébergement d’urgence, le gymnase Racault ouvert en supplément du dispositif habituel pour les SDF a été presque totalement occupé jeudi soir. Après l’alerte du Collectif Accueil sans Frontière demandant plus de solutions pour les sans-abris, le président de Tours Métropole Philippe Briand s’est engagé jeudi soir à débloquer des fonds estimant la situation insupportable avec des enfants contraints de dormir dehors, parfois en dessous de 3 ans ;

Alerte sécheresse…

Une telle chaleur sous un soleil sans nuages a aussi des conséquences sur les ressources en eau. Si la Loire est basse mais pas assez pour handicaper le fonctionnement des centrales nucléaires de la région, la préfecture d’Indre-et-Loire a pris ses premières restrictions d’eau de l’année :

La Veude, le Négron et la Veude de Ponçay sont concernées

Les prélèvements d’eau y seront restreints dès lundi 9h

Pas d’arrosage de jardin ou de remplissage de piscines. Des restrictions aussi pour les agriculteurs

A l’eau…

Un monde de fou dans les piscines ! Le centre aquatique du lac de Tours qui ne peut accueillir que 1 500 personnes en simultané supprimé les possibilités de priorité après 14h dès ce vendredi. Attendez-vous à de grandes queues. Notez aussi que les lignes d’eau ne peuvent pas être réservées pour nager dans le grand bassin.

Jeudi, 3 600 personnes ont plongé sur le site de la Bergeonnerie.

RAPPEL : on a testé l'espace fraîcheur du Vinci (et il y en a un autre dans le péristyle de l'Hôtel de Ville, et jusqu'à samedi les parcs tourangeaux sont ouverts 24h/24 sauf le Botanique)

Annulations…

La ville de Tours annonce que deux manifestations sportives programmées dans le week-end n’auront pas lieu :

Sim’Bad Tours aux gymnases Guy Meunier et Corneille

Le tournoi de basket 3x3 aux gymnases Dabilly et Jean Macé

En revanche les grands festivals du week-end (Avoine Zone Groove, les Horizons de St Avertin…) sont maintenus avec des dispositions spéciales comme des brumisateurs pour rafraîchir la foule. Pensez à prendre des casquettes.

Ça coince…

Sur l’A10, bouchon dans le sens Paris-Bordeaux à hauteur ce Tours ce vendredi. Conséquence de travaux car la route a été déformée par la chaleur. On a compté jusqu’à 5km de ralentissement. Retour à la normale annoncé en fin de journée, néanmoins Bison Futé voit orange ce vendredi donc la circulation s’annonce difficile vers le sud pour les premiers départs en vacances. De l’eau est distribuée aux péages de Monnaie et Sorigny.