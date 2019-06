Panne électrique à St-Pierre-des-Corps et grosses perturbations sur les rails

En particulier pour la ligne Tours-Orléans.

Un seul train pour Nevers et un seul train pour Orléans ce jeudi soir au départ de Tours et St-Pierre-des-Corps... Des trains diesel mis sur les rails par la SNCF à la suite d'un gros souci électrique survenu vers 16h au niveau de la gare de Saint-Pierre.

Conséquence : tous les trains allant vers Orléans, Bléré, St-Aignan ou Nevers n'ont pas pu circuler en fin d'après-midi. Et même les trains maintenus sont partis en retard. La ligne Tours-Paris Austerlitz a également été impactée, mais pas les liaisons Orléans-Paris.

La SNCF a immédiatement engagé des équipes techniques pour tenter de régler le problème et remettre les voies en circulation vendredi matin. Jeudi soir on n'avait pas encore de certitude à ce sujet. Vous pouvez consulter les horaires en direct sur ce lien : 7 trains sont supprimés ce vendredi matin sur les axes Tours-Loches, Tours-Blois-Orléans et Tours-Paris Austerlitz.

Ce n'est pas la première fois cette semaine que le trafic des trains est perturbé : mercredi il y avait eu de gros retards des Rémi Express ex-Intercités à cause d'une panne en région parisienne. Mardi des TGV et trains Tours-Poitiers ont été fortement retardés à cause de feux de talus entre Joué-lès-Tours et Monts (une trentaine d'incendies). Les TGV ont par ailleurs dû réduire leur vitesse à cause de la canicule entraînant des retards.

La SNCF invite d'ailleurs les voyageurs qui le peuvent à reporter leurs voyages, surtout s'ils doivent se rendre dans le sud où 4 départements sont en vigilance rouge canicule. Les billets sont tous échangeables et remboursables.