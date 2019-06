Festivals, entrecôtes et spectacle son et lumière… Un week-end rempli de bons événements en Touraine

Mais aussi de belles bagnoles à Tours.

Alors que les premiers juilletistes tourangeaux s’apprêtent à quitte le département pour aller voir s’il fait un peu moins chaud au bord de la mer ou sur les sommets, une montagne d’événements va irriguer la Touraine dans les prochains jours. Malgré la chaleur exceptionnelle à cette période de l’année. On vous a fait une sélection…

Besoin de fraîcheur ?

C’est la Fête des Berges à Véretz au bord du Cher et c’est chouette ! Infos ici.

Besoin de fraîcheur ? (bis)

A la nuit tombée, première du nouveau spectacle son et lumière de la ville de Tours. 21 minutes autour des 500 ans de la Renaissance avec 11 tableaux, des incursions de François Ier ou de Léonard de Vinci. Séances à 22h45 samedi et dimanche dans le parc du musée des Beaux-Arts (et non plus à la cathédrale). D’ailleurs il a été spécialement redécoré pour l’occasion avec un cheminement lumineux, y compris dans le grand cèdre du Liban. Entrée gratuite et ouverture des portes à 22h15. Les représentations sont prévues tout l’été, plus d’infos ici.

Cali, Hocus Pocus, Martin Solveig, Zaz…

Voilà les artistes en concert ce week-end en Indre-et-Loire. Oui, tout ça ! Martin Solveig et Zaz à Avoine Zone Groove avec aussi Hyphen Hyphen ou Suzane. Hocus Pocus c’est du côté des Kampagn’arts à Saint-Paterne Racan, Cali au festival gratuit Les Hoizons à Saint-Avertin. Pour tout savoir sur ces événements musicaux le mieux c’est de lire l’article bien complet qu’on a publié sur 37 degrés.

PS : En festival ce week-end ? Prenez les verres consignés que vous avez sans doute ramené d’un événement précédent. Ça évitera l’agrandissement inutile de votre collection et l’augmentation du nombre de déchets.

Vroum…

Si vous comptez vous promener en bord de Loire ce week-end pour y capter la fraîcheur du fleuve, allez donc voir ce qu’il se passe vers la Place Anatole France… Des voitures de collection y seront rassemblées pour une Agora, une première dans la ville. C’est samedi et dimanche avec balades en autocars anciens sur réservation, concours d’élégance sur le Pont Wilson et village ouvert au public. Les infos sur la page Facebook de l’événement.

Re-vroum…

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’aéroport organise une fête ce dimanche à Tours. Un événement gratuit avec billets d’avion à gagner via une tombola (bénéfices reversés à Magie à l’Hôpital) et des animations en rapport avec les destinations desservies (Corse, Londres, Marrakech, Porto…). Ouverture des portes de 10h30 à 18h avec des avions exposés sur le tarmac (dont l’Alphajet de l’Armée de l’Air), visites de la tour de contrôle (RESERVEZ au 06 75 91 43 91), dégustations de produits corses et chants de l’île de beauté, cours de danse orientale à 14h, baptêmes de l’air avec le Tours Aéro Club (02 47 51 25 68 pour réserver), un simulateur de vol pour se mettre dans la peau d’un pilot… Le programme complet ici.

Shopping…

Dimanche certains commerces seront ouverts pour le 1er week-end des soldes d’été et sinon samedi un vide dressing est prévu à l’Heure Tranquille de 10h à 18h. Vous pourrez apporter vos vêtements et repartir avec des bons d’achat. Et dans un autre registre le soir marché nocturne au Foudre de la guinguette au pied de la fac des Tanneurs de Tours, de 16h à 22h avec plusieurs artisans et des djettes.

A table !

Ce week-end c’est le 1er Festival des Poivres de Saint-Cyr-sur-Loire dont on vous parle ici mais également la traditionnelle foire aux entrecôtes à l’échalote de Saint-Genouph (une semaine après la Vegan Place de Tours, les viandards ont donc leur événement). C’est ce samedi et ce dimanche. Et en plus c’est la 30e édition ! Samedi soir grand feu pour la St Jean, avec bal. Dimanche vide grenier et feu d’artifice.

Pour les enfants…

C’est nouveau et c’est chouette ! Saint-Pierre-des-Corps a imaginé un festival autour de la littérature jeunesse. Pour tout savoir, cliquez ici.