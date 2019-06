Panne électrique à St-Pierre-des-Corps et grosses perturbations sur les rails

En particulier pour la ligne Tours-Orléans.

Un seul train pour Nevers et un seul train pour Orléans ce jeudi soir au départ de Tours et St-Pierre-des-Corps... Des trains diesel mis sur les rails par la SNCF à la suite d'un gros souci électrique survenu vers 16h au niveau de la gare de Saint-Pierre.

Conséquence : tous les trains allant vers Orléans, Bléré, St-Aignan ou Nevers n'ont pas pu circuler en fin d'après-midi. Et même les trains maintenus sont partis en retard. La ligne Tours-Paris Austerlitz a également été impactée, mais pas les liaisons Orléans-Paris.

La SNCF a immédiatement engagé des équipes techniques pour tenter de régler le problème et remettre les voies en circulation vendredi matin. Jeudi soir on n'avait pas encore de certitude à ce sujet. Vous pouvez consulter les horaires en direct sur ce lien avec les éventuels retards et suppressions de TER Rémi entre 6h et 10h vendredi. La direction de la compagnie ferroviaire annonce de très probables perturbations car les trains ne seront pas forcément disponibles aux heures et aux endroits prévus habituellement.

Ce n'est pas la première fois cette semaine que le trafic des trains est perturbé : mercredi il y avait eu de gros retards des Rémi Express ex-Intercités à cause d'une panne en région parisienne. Mardi des TGV et trains Tours-Poitiers ont été fortement retardés à cause de feux de talus entre Joué-lès-Tours et Monts (une trentaine d'incendies). Les TGV ont par ailleurs dû réduire leur vitesse à cause de la canicule entraînant des retards.

La SNCF invite d'ailleurs les voyageurs qui le peuvent à reporter leurs voyages, surtout s'ils doivent se rendre dans le sud où 4 départements sont en vigilance rouge canicule. Les billets sont tous échangeables et remboursables.