On a testé l'espace fraicheur du Vinci

Et on n'était pas les seuls.

Avec l'épisode caniculaire sur la Touraine, c'est un véritable plan d'urgence qui a été mis en place. A Tours comme dans d'autres communes, des écoles ont ainsi été fermées en raison de leur mauvaise isolation et de la chaleur se degageant dans les locaux. Un problème qui montre bien le besoin de rénovation de bâtiments souvent anciens et énergivores. Le maire de Tours, Christophe Bouchet doit d'ailleurs à ce sujet présenter son plan école mardi 02 juillet. Ce dernier devrait comprendre une série de rénovations et/ou reconstructions des bâtiments scolaires de la ville de Tours. Un plan de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui engagera la ville sur au moins 10 ans.

Outre les fermetures d'écoles ou crèches, la ville de Tours a également ouvert deux espaces fraicheurs pour celles et ceux qui le souhaitent. Le péristyle de l'Hôtel de Ville tout d'abord entre 9h et 19h avec la présence de la sécurité civile mais aussi l'espace au niveau -1 du Palais des Congrès, Ex-Vinci.

Avec l'envie d'une pause fraicheur, c'est donc ici que nous nous sommes rendus en début d'après-midi ce jeudi. Première impression, la fraicheur des lieux fait un bien fou quand on vient de passer plusieurs minutes à l'extérieur.

Une fois descendus à l'espace fraicheur, quelques tables sont disposées, ainsi que des pichets d'eau pour s'hydrater. Autant vous dire qu'on n'a pas boudé notre plaisir de siroter un verre d'eau bien fraiche. Autour de nous, un écran diffuse une série sur TF1, soit...

On est pas les seuls à être venus ici. On y retrouve en effet un homme en train de faire une sieste au sol, deux dames plutôt agées en train de faire la causette, des collégiens en pleine révision de leur brevet (ce dernier ayant été décalé au début de semaine prochaine), les affaires et cahiers étalés au sol, un peu comme si c'était leur chambre... Un peu plus loin, une étudiante qui bouquine également. Bref, toutes ces personnes semblent ravies de cet espace fraicheur qui permet à chacun de vaguer à ses occupations habituelles.

Au bout de trois-quarts d'heure de pause, il est temps malheureusement pour nous de s'en aller et de repartir en reportage. Dommage on en aurait bien profité plus longtemps finalement.

A noter que le péristyle de l'Hôtel de Ville et l'espace du Palais des Congrès seront également ouverts ce vendredi entre 9h et 19h.