StorieTouraine, 27/06/19 : interpellés pour 33 vols devant des châteaux, bilan de sûreté de la centrale de Chinon, un classement des meilleurs collèges d’Indre-et-Loire…

Et des entreprises épinglées pour gros écarts de salaires entre hommes et femmes…

La StorieTouraine fait un point chaque jour sur l’actu du département. Un résumé régulièrement mis à jour.

Des vols en série devant les sites touristiques ligériens…

On apprend ce jeudi l’arrestation en début de semaine d’un couple : une femme de 29 ans et un homme de 41 ans, tous deux accusés d’avoir commis pas moins de 33 vols devant des sites touristiques ces derniers temps. Parmi eux le château de Villandry, celui d’Amboise ou le domaine de Chaumont-sur-Loire (41). Ils brisaient les vitres de voitures pour dérober valises, matériel informatique, téléphones portables, produits de beauté… Les principaux véhicules visés venaient de l’étranger.

Le duo était organisé : le guet d’un côté, l’action de l’autre. Après présentation à la justice mercredi la femme a été laissée libre sous contrôle judiciaire et l’homme incarcéré en attendant son procès début août. Tous deux sont résidents de la région tourangelle.

Rixe de Loches : décès de la victime…

La tête d’un homme avait heurté le sol violemment après une rixe devant un bar de Loches le 1er juin. On apprend son décès ce jeudi. L’homme de 48 ans avec qui il s’est battu doit désormais mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il avait été arrêté peu de temps après les faits.

Malaise à St-Etienne-de-Chigny…

Selon la NR, une enseignante fait l’objet de plaintes de parents pour des propos rabaissants voire humiliants envers des enfants de CP. Un enfant aurait même été giflé. Une affaire qui divise les familles de la commune car d’autres n’auraient rien à lui reprocher. La gendarmerie a ouvert une enquête. Selon le journal, la prof aurait déjà été concernée par des plaintes dans une école de Tours. L’inspection d’académie a également été alertée car certains enfants auraient eu de sérieux troubles psychologiques. Cela dit, la femme en question aurait désormais quitté l’éducation nationale pour prendre sa retraite.

Les collèges les mieux notés d’Indre-et-Loire…

Le magazine L’Etudiants’intéresse aux résultats des collèges alors que les élèves de 3e passeront leur brevet lundi et mardi (examen décalé à cause de la canicule). Le collège Saint-Martin de Tours (privé) obtient une note de 19,1/20 avec notamment 99,5% de réussite au brevet sur 3 ans. Il devance le collège privé Lucie et Raymond Aubrac de Luynes, Saint-Grégoire à Tours et la Béchellerie de Saint-Cyr-sur-Loire (public). Marmoutier, Ramaud (Tours), René Cassin (Ballan-Miré), le Sacré-Cœur de Richelieu et Saint-Clothilde à Amboise suivent juste avant le collège Anatole France de Tours.

L’établissement le moins bien classé dispose d’un taux de réussite de 72% au brevet, là-aussi sur les sessions de 2016 à 2018.

Autopsie des salaires…

L’antenne régionale du ministère du travail a mené un audit sur les rémunérations au sein des 19 entreprises employant plus de 1 000 personnes en Centre-Val de Loire. Celui-ci est prévu par la loi pour vérifier l’état des inégalités salariales entre femmes et hommes. Chaque société dont l’effectif dépasse 1 000 salarié.e.s doit prévoir une publication sur ses rémunérations sur son site web. Trois d’entres elles obtiennent une note inférieure à 75/100 et si elles ne passent pas au-dessus de cette barre d’ici 3 ans elles pourront être sanctionnées par une amende pouvant atteindre 1% de leur masse salariale.

L’indice en question est calculé à partir des écarts de salaires sur des postes similaires, les augmentations, les promotions ou encore les augmentations au retour d’un congé maternité. 10 entreprises sur 19 comportent moins de 2 femmes parmi leurs 10 plus hautes rémunérations. Seules 4 ont au moins 4 femmes dans ce top 10.

Bilan de sûreté de la centrale de Chinon…

Pas de problème particulier à signaler pour le site nucléaire tourangeau basé à Avoine selon le dernier rapport de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Néanmoins la sûreté de la centrale de St Laurent dans le Loir-et-Cher se dégrade et le site de Belleville dans le Cher reste sous surveillance renforcée.

Renan Luce à Tours…

Un concert prévu le 16 janvier 2020 au Vinci. Les réservations viennent d’ouvrir. Le spectacle débutera à 20h30, l’occasion pour l’artiste de présenter son nouvel album.