StorieCaniculeTouraine #3 : de nouvelles écoles fermées à Tours, inquiétudes sur le manque d’hébergements d’urgence…

Et le thermomètre qui ne s’arrête pas de grimper.

La StorieCaniculeTouraine c’est un point quotidien sur les infos concernant les fortes chaleurs dans le département. Nous mettons cette page à jour dès que nécessaire.

21°6 au plus frais dans la nuit de mercredi à jeudi à Parçay-Meslay… 34,4° sous abri en début d’après-midi… Même avec un peu de temps, la chaleur se fait très nettement ressentir en Indre-et-Loire ce jeudi 27 juin. La canicule devrait se poursuivre jusqu’au week-end, le département est toujours en alerte orange.

Dès mardi, la ville de Tours avait annoncé une série de fermetures d’écoles pour les journées de jeudi et vendredi. Elle s’est allongée. Voici les établissements sans cours pour ce 28 juin :

-La maternelle J. de la Fontaine

-L’élémentaire C. Bernard

-La maternelle S. Kleiber

-La maternelle J. Mermoz

-L’élémentaire M. Bastié

-La primaire Maupassant-Montjoyeux-

La maternelle A. Daudet

-L’élémentaire F. Mistral

-La primaire Vigny-Musset

-La maternelle et l’élémentaire Alain

-La maternelle et l’élémentaire A. Rimbaud

-L’élémentaire J. Giraudoux

-La maternelle Giraudeau

-L’élémentaire Diderot

-La maternelle et l’élémentaire Racault

Si les parents ne peuvent pas garder les enfants ils doivent appeler le 02 47 21 66 47 pour tenter de trouver une solution avec le service éducation.

Les familles sont également invitées à garder les enfants habituellement en crèche à la maison. Mais les établissements suivants sont ouverts : crèche collective et multi-accueil Charles Boutard / crèche collective Heurteloup / crèche collective Tonnelé / multi-accueil du Sanitas / multi-accueil des Tanneurs / multi-accueil Toulouse Lautrec / halte-garderie des Halles / halte-garderie Rochepinard / crèche familiale Monconseil.

Un accueil réfrigéré est proposé dans la journée au niveau du péristyle de l’Hôtel de Ville et au sous-sol du Palais des Congrès Vinci.

D’autres villes ont choisi de fermer leurs écoles cette fin de semaine : Château-Renault, Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Pierre-des-Corps pour Joliot-Curie.

Lig’Air qui mesure la qualité de l’air annonce un indice médiocre de 6/10 pour la fin de la semaine. Pour limiter la pollution, Fil Bleu propose un tarif journée à 1€90 au lieu de 4€10 jusqu’à la fin de l’alerte pour prendre le bus et le tram dans Tours Métropole.

Mercredi la préfecture a demandé aux festivals du week-end comme Avoine Zone Groove de prévoir de quoi rafraîchir le public sous peine de ne pas pouvoir organiser les concerts. Aucune décision ferme d’annulation n’a été prise.

Les hébergements d’urgence restent renforcés avec possibilité d’ouvrir de nouvelles places si besoin. Malgré ce plan élargi, le collectif Accueil Sans Frontière en Touraine déplore des mesures insuffisantes dans un communiqué publié ce jeudi. Il évoque notamment le cas de 5 familles avec enfants de 1 à 3 ans qui n’ont pas eu de solution dans la journée de mercredi.

« Espérons qu’il n’y ait pas de drame durant l’épisode caniculaire. Les responsables devront répondre de leurs actes car nous sommes devant un cas flagrant de non-assistance à personne en danger » accuse le collectif qui a payé quelques chambres d’hôtel pour loger des personnes à la rue.