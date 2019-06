Tours : Nouveau départ dans la majorité municipale

Cette fois c'est Monique Delagarde qui rejoint le groupe de Xavier Dateu...

Nouveau départ dans la majorité municipale à Tours. Après Céline Ballesteros le mois dernier, c'est la conseillère municipale Monique Delagarde qui prend ses distances avec Christophe Bouchet. Dans un communiqué de presse, l'élue écrit : "je ne peux continuer à cautionner une gestion municipale qui ne correspond ni à mes convictions politiques ni à mes valeurs personnelles. La mise à l’écart injustifiable d’une partie des élus de la majorité depuis de quelques mois me fait quitter le groupe Tours Ensemble."

Pas vraiment une surprise, l'élue étant réputée proche de Xavier Dateu ou Barbara Darnet-Malaquin, anciens membres de la majorité municipale qui ont créé depuis un groupe d'opposition "Tours, Métropole, Touraine". Un groupe que Monique Delagarde annonce rejoindre dans le même communiqué.

Un groupe d'opposition désormais composé de six élus, tous anciens membres de la majorité. En plus des trois cités ci-dessus, on retrouve aussi dans le groupe "Tours, Métropole, Touraine" Pierre-Henri Moreau, Cherifa Zazoua-Khames et Céline Ballesteros.

Depuis le début d'année, c'est ainsi le quatrième départ de la majorité municipale. Des départs au compte goutte, qui reflètent également un sens de la stratégie politique visant à affaiblir le maire de Tours, à moins d'un an des municipales... Difficile de ne pas y voir également une conséquence des tensions en interne et du rejet de la gestion de Christophe Bouchet par une partie des élus avec qui il a remporté la Mairie en 2014. Depuis son accession au fauteuil de maire en octobre 2017 en remplacement de Serge Babary, Christophe Bouchet n'a pas réussi en effet à fédérer toute la majorité municipale, certains élus ne se reconnaissant pas dans le changement de cap politique que cela a entrainé.

MG