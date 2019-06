Travaux terminés Place Coty : découvrez son nouveau visage

Elle sera officiellement inaugurée samedi 29 juin.

Si vous faites régulièrement votre marché à Tours Nord ça ne vous a pas échappé : depuis un petit moment les engins de chantier ont déserté la Place Coty dont les nouveaux aménagements sont terminés. Après la Place Châteauneuf dans le Vieux-Tours, c’est cet espace que la mairie et la métropole ont réhabilité pour 1,7 millions d’euros. Une inauguration officielle est programmée lors du dernier marché du mois de juin ce week-end, une matinée où les élus assureront d’ailleurs une permanence afin de répondre aux questions des habitants.



Le premier objectif de ce chantier était de casser l’aspect très bétonné de la place et donc d’y ajouter de la verdure. Il reste toujours pas mal de place pour le marché qui occupe deux matins par semaine les espaces dédiés aux parkings mais tout autour on a des plantes, de nouveaux arbres, des bancs... Tout un cheminement avec un sol de couleur différente, plus clair que le béton classique. De quoi donner un aspect de promenade.



La vidéosurveillance a également été ajoutée, et les toilettes rénovés. Un stationnement dédié aux taxis a enfin été créé. La prochaine place qui pourrait être réaménagée ce serait celle du Grand Marché dans le Vieux-Tours. Le projet est à l’étude...

Info Tours vous propose un tour complet de la place Coty en images :