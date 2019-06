StorieTouraine, 26/06/19 : projet de grève des pompiers, manque de postes au CHU, le tennis jocondien organise sa survie...

Et un point sur les Centres d’Information et d’Orientation pour les jeunes.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l'info tourangelle, on la met à jour dès que nécessaire. Voici l'édition de ce mercredi :

Point canicule...

Pour les dernières infos en Indre-et-Loire consultez notre article spécial.

Manifestation pour préserver la planète...

Un cortège funèbre a parcouru les rues de Tours mercredi après-midi, pour demander des actions urgentes et de grande ampleur pour préserver la planète. La vingtaine de militants mobilisés issus du collectif Extinction Rebellion ont volontairement choisi ce mercredi jour du début des soldes, afin de dénoncer la société d'hyper consommation consistant à acheter, acheter et encore acheter sans forcément se soucier de l'impact des articles sur la planète.

"Nous cherchons à briser la monotonie du quotidien, pour interpeller un maximum de monde et rappeler à chacun·e l’urgence absolue : si nous ne changeons pas de trajectoire très vite, nos enfants vivront dans un monde détruit" écrit Extinction Rebellion pour expliquer sa démarche.

Incendie à Tours...

Vers 3h du matin les pompiers ont dû maîtriser un feu Rue Carnot, dans un entrepôt d’une entreprise de locations de voitures. 25 pompiers ont été mobilisés. 6 véhicules ont été détruits. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.

Grève en vue pour les pompiers tourangeaux...

Ce mercredi 7 syndicats de pompiers ont annoncé le début d’un mouvement de grève national jusqu’à fin août afin de réclamer plus de moyens pour les secours. Dans la région, le Loir-et-Cher a immédiatement suivi. Ce mercredi la CFTC des pompiers d’Indre-et-Loire annonce son intention de participer à la grogne. Il regrette l’absence de dialogue avec le ministre de l’intérieur, demande le retrait de projet de loi de réforme de la fonction publique, la revalorisation de la prime de feu, la garantie de la pérennité de la caisse de retraite des agents ou des recrutements massifs.



Les modalités de la grève ne sont pas encore définies. Une réunion sur le sujet est prévu vendredi à 14h. Dans tous les cas les interventions continueront d’être assurées car, comme aux urgences, les pompiers sont réquisitionnés. Ils peuvent néanmoins porter un brassard pour indiquer leur mobilisation.

Fermetures de lits au CHU de Tours...

Ce mercredi les syndicat de l’hôpital dénoncent plusieurs fermetures de lits dans des services comme la néonatologie, à cause d’absence de personnels non remplacées. « Cette réponse nous ets inacceptable et inappropriée à l’heure où les services d’urgences sont en besoin de places dans les services. Cela ne fait qu’aggraver l’engorgement des urgences, que de dégrader les conditions de travail » d’après leur communiqué. Ils demandent des créations de postes à temps plein pour éviter le recrutement d’intérimaires.



Par ailleurs un appel à la mobilisation des professions de santé est lancé pour mardi 2 juillet. Un rassemblement est prévu à 15h Place Jean Jaurès, un autre de 12h à 15h devant l’hôpital de Chinon. Un covoiturage sera organisé pour aller à la grande manifestation parisienne. Rappelons que des grèves sont en cours à Loches, Chinon, Trousseau, Clocheville ou encore Amboise.

Le plan d’avenir du CIO à Tours...

Le Centre d’Information et d’Orientation de Tours situé Boulevard Béranger va déménager car le Conseil Départemental vend ses locaux; Il va fusionner avec le CIO de Joué-lès-Tours. Le rectorat annonce par ailleurs un renforcement de la présence des conseillers d’orientation dans les lycées auprès des élèves. Un accueil de tous les publics - donc par exemple les personnes souhaitant se reconvertir - est prévu à Joué au 4 Avenue Victor Hugo (02 38 83 49 41). Le dispositif sera valable dès la rentrée de septembre pour les établissements et cet été une permanence est prévue à Joué du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h sauf du 15 juillet au 21 août.

Le succès confirmé de la Loire à Vélo...

Les chiffres de janvier à mai sont tombés pour le grand parcours cyclable du Val de Loire : 12 600 passages de cyclistes en moyenne par compteur, +8% en un an sur cette période de 5 mois. Néanmoins la fréquentation a baissé sur le mois de mai.

Quel avenir pour le tennis jocondien ?

C’est sûr il n’y aura pas de tournoi de tennis féminin cet automne à Joué-lès-Tours, l’Open Engie étant pourtant la principale compétition du département. Conséquence du dépôt de bilan décidé par le Tennis Club Jocondien vendredi lors de son assemblée générale. Sa liquidation judiciaire doit être prononcée jeudi 4 juillet.



D’après la NR, des discussions sont en cours pour créer une nouvelle entité, notamment avec des personnes déjà engagées pour ce sport à Joué. Lors d’une réunion mardi soir, la mairie a promis de son soutien même si le président du TCJ a lui émis des critiques reprochant un manque d’accompagnement de la municipalité de Frédéric Augis.



La fin d’activité du TCJ entraîne le licenciement de 4 salariés pour une structure avec 600 licenciés. La ville dit chercher des reclassements et promet qu’il y aura bien possibilité de pratiquer le tennis à la rentrée sous une nouvelle forme. Reste donc à savoir comment. De son côté Laurence Hervé, candidate aux municipales 2020 pour LREM, appelle la métropole à se saisir du dossier pour éviter une délocalisation de l’Open Engie vers une autre ville.