Accident entre 2 camions et trafic perturbé sur l'A10 mercredi 26 juin

L'autoroute a en partie été coupée.

Alors que la SNCF se remet doucement de la série d'incendies de mardi soir sur la ligne Tours-Poitiers, un autre événement perturbe la circulation ce mercredi matin... cette fois sur l'autoroute A10.

Vers 3h, deux camions se sont percutés pour une raison qui reste à préciser. La collision a eu lieu au kilomètre 202 dans le sens Tours-Poitiers.

Une partie du chargement est tombé par terre, Vinci Autoroutes a donc coupé la circulation entre les sorties 19 et 20 au nord de la Loire, le temps de dégager les voies. Cette fermeture a duré près de 3h. Vers 6h30 la voie de gauche a pu rouvrir mais en début de matinée on comptait plus de 3km de bouchons dans ce secteur, puis 5km vers 7h45. Le mieux est donc de sortir de l'A10 avant d'arriver à Tours Nord et de reprendre l'autoroute à Tours Centre. Vous pouvez suivre l'évolution de la situation via ce lien.