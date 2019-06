[Pouce Levé] Canicule en Touraine : 5 solutions « fraîcheur » débusquées sur Instagram

Ce serait dommage de s’en priver.

Oui, on sait, il fait chaud. Mais ça ne sert pas à grand-chose de se plaindre, ça ne fera pas diminuer la sueur. En revanche en scrollant un peu sur Instagram on peut trouver de bonnes idées pour se rafraîchir un peu. Un article garanti sans photo de salades de fruits, sans glaces et sans mannequin à la piscine.

Un petit tour à la cathédrale…

Pas pour prier, juste pour profiter d’une température souvent beaucoup plus agréable qu’à l’extérieur. Les églises sont reconnues pour ça : leurs murs épais sont idéaux pour conserver une certaine fraîcheur. Et puis comme ça vous ferez mentir le proverbe qui dit que « on ne va à la cathédrale de Tours que quand on a de la visite à la maison ».

Balade nocturne sur le Pont de Fil…

Le lieu de rencard le plus frais de la semaine, à partir de 21h45, quand le soleil a arrêté de cramer tout ce qui bouge. Jolie vue à 360°, lumières bleutées, panorama sur le coucher de soleil, côté apaisant de l’eau : tout est réuni pour une ambiance romantique ou une publication Instagram qui affolera votre compteur de likes.

Activité culturelle sous les arbres…

Tours est l’une des villes les plus vertes de France. Comme cette Instagrammeuse, posez-vous donc dans l’un de ses nombreux parcs avec un livre ou une feuille blanche pour y faire de l’aquarelle/un poème/des mots croisés. Un spot qu’on vous conseille plus que les autres ? Le jardin japonais du Jardin Botanique : LE havre de paix inégalable avec un peu d’eau pour la fraîcheur.

Passion baignoire…

On a dit pas de photo en maillot de bain, néanmoins un plouf ne serait pas de refus. La Loire est interdite à la baignade, les piscines sont overbookées… Alors si vous avez une baignoire c’est peut-être le moment de vous en servir. Ou de vous renseigner auprès des potes pour savoir qui est équipé. Le hic : ça peut finir en bataille d’eau. Le 2e hic : consommer beaucoup d’eau ce n’est pas top pour l’environnement, donc vous pouvez aussi vous rabattre sur notre liste des sites de baignades naturels.

L’apéro Place Plume…

Les places à l’ombre sont rares, les glaçons fondent vite mais c’est tellement incontournable qu’il est inutile d’écrire tout un paragraphe sur le sujet.

