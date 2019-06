Plusieurs incendies au bord des voies SNCF à Monts mardi soir

Le trafic des trains a repris mercredi matin.

Dès 18h mardi, le trafic des trains a été perturbé sur l'axe Tours / Poitiers et sur l'axe Saint-Pierre-des-Corps / Poitiers. Les pompiers ont été appelés pour plusieurs feux de broussailles au bord des rails à Monts, des incendies qui semblent s'être déclenchés en cascade pour une raison encore inconnue. La SNCF explique qu'il est possible qu'en cette période de fortes chaleurs le passage d'un train ait suscité des étincelles. Ça pourrait être la cause des départs de feu. C'est même possible que plusieurs zones soient touchées après le passage d'un seul train.

Le temps que les secours maîtrisent les incendies, le trafic est interrompu. Les pompiers ont envoyé des moyens importants sur les lieux. La situation n'était pas encore maîtrisée en début de soirée.

Un TGV Lille-Bordeaux a été bloqué en gare de Saint-Pierre-des-Corps aux environs de 18h. Ses voyageurs ont été ravitaillés en eau et en nourriture. La ligne TER Tours-Poitiers s'est également retrouvée perturbée en pleine heure de pointe avec un train bloqué en gare de Port-de-Piles, un autre en gare de Tours. Un TER a été supprimé. A 22h un TGV devant desservir Tours restait bloqué à Poitiers. Vous pouvez vous informer sur le trafic en temps réel sur ce lien.

EDIT mercredi matin : une soixantaine de pompiers ont été mobilisés avec au total une trentaine de départs de feu à éteindre. Une vingtaine de trains ont été impactés et certains voyageurs n'ont pas pu rejoindre leur destination avant le milieu de la nuit. En raison de cet incident, quelques trains ont encore été supprimés en début de journée mais le trafic reprend progressivement sur la ligne.

Il faut par ailleurs savoir que la SNCF a décidé d'un plan d'action spécial en raison de l'épisode de canicule qui va sévir sur la région jusqu'à vendredi minimum. La vitesse de plusieurs trains va être ralentie car quand les températures sont trop élevées les rails se dilatent. Il faut en conséquence s'attendre à des retards. 80 agents sont déployés dans la région pour surveiller les voies. Quelques trains ont également été annulés mais pas au départ de la Touraine. Vous pouvez en savoir plus ici.