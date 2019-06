Plusieurs incendies au bord des voies SNCF à Monts mardi soir

Le trafic des trains est perturbé.

Depuis 18h, le trafic des trains est perturbé sur l'axe Tours / Poitiers et sur l'axe Saint-Pierre-des-Corps / Poitiers. Les pompiers interviennent actuellement pour plusieurs feux de broussailles au bord des rails à Monts, des incendies qui semblent s'être déclenchés en cascade pour une raison encore inconnue. La SNCF explique qu'il est possible qu'en cette période de fortes chaleurs le passage d'un train ait suscité des étincelles. Ça pourrait être la cause des départs de feu. C'est même possible que plusieurs zones soient touchées après le passage d'un seul train.

Le temps que les secours maîtrisent les incendies, le trafic est interrompu. Les pompiers ont envoyé des moyens importants sur les lieux.

Un TGV Lille-Bordeaux est bloqué en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Ses voyageurs ont été ravitaillés en eau et en nourriture. La ligne TER Tours-Poitiers est également perturbée. Un train est bloqué en gare de Port-de-Piles, un autre en gare de Tours. Un TER a été supprimé. A 19h30 on ignore quand le trafic pourra reprendre. Vous pouvez vous informer sur ce lien.

Il faut par ailleurs savoir que la SNCF a décidé d'un plan d'action spécial en raison de l'épisode de canicule qui va sévir sur la région jusqu'à vendredi minimum. La vitesse de plusieurs trains va être ralentie car quand les températures sont trop élevées les rails se dilatent. Il faut en conséquence s'attendre à des retards. 80 agents sont déployés dans la région pour surveiller les voies. Quelques trains ont également été annulés mais pas au départ de la Touraine. Vous pouvez en savoir plus ici.