L’angoisse pour le Tours FC : le club est relégué en National 3

Une grosse difficulté de plus…

Le Tours FC au même niveau que le FCOT de Ballan-Miré pour la prochaine saison ? C’est dur à croire et pourtant !

Ce mardi le gendarme du foot français a rétrogradé administrativement le club en National 3, autrement dit en 5e division. Une décision prise par la DNCG après avoir reçu la direction dans ses bureaux.

Même si le club a la possibilité de faire appel, ce qui semble dans les tuyaux, c’est un sacré coup de semonce. Il y a quelques jours encore, son président Jean-Marc Ettori n’excluait pas un repêchage en National 1 à cause de difficultés financières d’autres clubs. C’est donc la double peine, puisque le voilà lui-même en fâcheuse posture après examen de la situation financière de l’équipe Ciel & Noir.

Il faut rappeler que le TFC est dans la tourmente depuis plus d’un an : relégué de Ligue 2 en National 1 à l’été 2018, il n’a pas réussi à se maintenir sportivement en 3e division à l’issue de la saison 2018/2019. C’est donc en National 2 qu’il était censé évoluer la saison prochaine, entraînant la perte automatique de son statut de club professionnel, et donc notamment de son centre de formation, une école de football qui faisait partie de ses points forts.

Tours n’est pas le seul club à avoir été rétrogradé par la DNCG : Ajaccio ou Sochaux ont également été sanctionnés pour un manque de stabilité de leurs comptes.

A voir si le TFC peut maintenant apporter des garanties pour éviter une confirmation de la décision. Il faudra faire vite : les championnats doivent reprendre dans le courant de l’été.