StorieCaniculeTouraine : manifestations annulées, vigilance dans les écoles… le point chaleur du 25 juin

Les températures dépassent clairement les 30°

En raison de la situation météorologique exceptionnelle cette semaine en Indre-et-Loire, nous complétons notre StorieTouraine quotidienne par la publication d’une Storie dédiée à l’épisode de canicule actualisée dès que nécessaire. Voici ce qu’on peut vous dire ce mardi…

Alerte météo…

L’Indre-et-Loire reste en vigilance orange. Après l’annulation du brevet jeudi et vendredi dans les collèges, des communes commencent à se poser la question de fermer les écoles les 27 et 28 juin, alors que la température devrait frôler les 40°. Normalement ce sont les mairies qui doivent prendre la décision. A Saint-Pierre-des-Corps on nous indique e mardi qu’une réflexion est en cours en lien avec l’inspection d’académie. Pour l’instant pas d’informations précises en provenance d’autres villes.

L’organisme Lig’Air qui contrôle la qualité de l’air annonce une dégradation progressive d’ici la fin de semaine, d’abord au nord de la région avant la Touraine à partir de jeudi. Pour éviter trop de pollution rappelons que Tours Métropole propose un ticket Fil Bleu journée à 1€90 pour le bus et le tram jusqu’à la fin de l’épisode. A noter que les bénéficiaires du Pass Liberté doivent acheter ce titre en borne automatique ou auprès du conducteur pour en bénéficier sinon ils seront facturés au prix du voyage. La calèche Fil Bleu modifie par ailleurs ses horaires avec juste trois départs quotidiens à 10h, 11h et 12h.

A noter que lundi les températures sous abri n'ont pas dépassé 30° mais dans la nuit elles sont restées supérieures à 17,7° ce qui est très élevé. A 14h on relevait 30° à l'ombre au niveau de la station de Parçay-Meslay, on pourrait frôler les 40° d'ici vendredi avant une baisse dans le week-end.

Pour les personnes à la rue…

Rappelons que dès ce mardi, 25 places d’hébergement d’urgence supplémentaires ouvrent au gymnase Racault à Tours, dès mercredi et jusqu’à dimanche les accueils pour femmes et familles seront ouverts 24h/24 pour que ces personnes SDF puissent rester au frais. Des maraudes de la Croix-Rouge sont organisées certains après-midis de 14h30 à 17h30, notamment ce mardi et ce jeudi.

Quelles mesures pour la 2e ville du département ?

A Joué-lès-Tours, les déplacements prévus en dehors des crèches sont annulés. Des jeux d’eau et des brumisateurs sont mis en place pour les enfants. Des blocs de climatisations ont été apportés dans les salles et le pôle A Petits Pas a deux espaces climatisés. Dans les classes des écoles, chaque élève a reçu une bouteille d’eau ou alors ils ont accès à des points d’eau avec gobelets. Des réapprovisionnements sont prévus tous les jours selon la mairie. Les fêtes d’écoles prévues dans la semaine ont été décalées à la première semaine de juillet. Les tournois des écoles sont eux supprimés tout comme les USEPIADES.

La commune a adapté les horaires de travail de ses agents et dispose enfin d’un fichier canicule contenant 343 noms de séniors à contacter pour vérifier que tout va bien. Des appels sont prévus mercredi et vendredi. En cas d’absence de réponse, un agent du CCAS leur rendra visite. A Tours, des agents du CCAS ont été rappelés sur leurs congés pour renforcer les effectifs auprès des personnes âgées. Les salles réfrigérées des Ehpad sont accessibles même aux non résidents.

Changement à la piscine du Lac…

Autre information utile : la Nuit de l’Aquafitness prévue vendredi au Centre Aquatique du Lac est annulée. Elle aurait nécessité la fermeture de l’équipement très prisé en cette période de fortes chaleurs. Les bassins seront donc ouverts au grand public jusqu’en soirée. Mais aussi samedi de 9h à 21h, dimanche de 9h à 19h (fermeture technique lundi, et fermeture du grand bassin extérieur de lundi à jeudi inclus).