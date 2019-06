[Municipales 2020] Un échantillon de programme pour Philippe Lacaile

Il envisage de présenter une liste lors du prochain scrutin.

Philippe Lacaile est un ancien directeur général des services de la ville de Tours, celui qu’on appelle « le DGS » dans le jargon administratif. C’est l’un des postes les plus hauts placés de la ville, et il l’occupait à une époque où le socialiste Jean Germain était encore maire. Désormais, il se lance en politique avec une association baptisée Tours en Mouvement. En action depuis quelques mois, elle revendique une bonne cinquantaine de membres et travaille à l’élaboration d’un programme, sans exclure un rapprochement avec d’autres initiative.

Alors que de plus en plus de candidats sortent du bois à 9 mois du scrutin, Philippe Lacaille avance également ses pions ces dernières semaines pour se faire une place au sein de l’échiquier politique local. Il teste ses idées. On peut le situer au centre-gauche, il a discuté un peu avec les socialistes, doit rencontrer prochainement les écologistes et veut aussi échanger avec La République En Marche.

Très critique vis-à-vis de l’action menée depuis 2014 par les maires Serge Babary (Les Républicains) et Christophe Bouchet (centriste), il décrit une ville de Tours « à l’arrêt », « sans vision » avec des annonces de projets (Les Halles, les bords de Loire…) semblables à « des effets d’annonce. »

Un centre-ville débarrassé des voitures certains jours ?

Son objectif serait que la ville de Tours s’implique plus dans l’activité de l’agglomération via Tours Métropole avec plus de mutualisations de services pour plus d’efficacité et moins de dépenses.

Il veut axer sa campagne sur trois axes :