StorieTouraine, 24/06/19 : alerte orange canicule en Indre-et-Loire, du gaz 24h/24 à Sorigny, 58 jardins partagés à la Gloriette...

Et une manifestation pour le droit à l’avortement mardi à Tours.

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’info d’Indre-et-Loire sur une seule page. En plus on la met à jour dès que nécessaire.

Alerte orange...

C’était prévisible et ça n’a pas traîné : ce lundi Météo France a placé l’Indre-et-Loire et 52 autres départements en vigilance orange canicule en raison des fortes chaleurs attendues toute la semaine dans le département (déjà 33 à 34 ce lundi). On va dépasser les 35° tous les jours de mardi à samedi, frôler les 40 de mercredi à vendredi, et reste au-dessus de 20° la nuit. La préfecture a par ailleurs activé son niveau 3 d’alerte canicule et Tours Métropole décidé d’un tarif journée spécial à 1€90 pour le bus et le tram afin de réduire la pollution.

On apprend par ailleurs qu'il est demandé aux écoles de réduire les récrés en extérieur, pour éviter une exposition des enfants en plein soleil. Les sorties de fin d'année ne sont pas forcément annulées, mais il est conseillé de les reporter en cas d'activités en extérieur. Le brevet des collèges est décalé au 1er et au 2 juillet au lieu du 27 et du 28 juin.

La Croix Rouge va réaliser des maraudes de 14h à 17h30 mardi, jeudi, samedi et dimanche. 25 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes pour les femmes et les familles à la rue. Elles sont situées au gymnase Racault à Tours. De mercredi à dimanche, les accueils pour femmes et familles seront ouverts 24h/24.

Les activités du centre social des Fontaines de Tours sont modifiées :

> Mardi : le soutien scolaire, de 16h30 à 17h30, aura lieu en salle verte et sera suivi d'un pot de fin d'activité avec les parents.

> Mardi : le yoga de 17h45 à 18h45, aura lieu en salle de projection

> Mercredi : le tournoi de foot jeunes est annulé

> Mercredi : les séances sport et femmes du matin et du soir sont annulées

> Jeudi : le théâtre de 14h à 16h, aura lieu en salle de projection

> Vendredi : la danse de salon est annulée de 14h à 16h

La préfecture appelle enfin à un usage raisonné de l'eau potable mais pour l'instant il n'y a pas de mesures de restriction d'eau dans le département.

Les brumisateurs activiés à Tours...

Pour se rafraîchir cette semaine, on peut profiter des parcs de la ville dont certains équipés de brumisateurs comme aux Fontaines ou près du Beffroi à Tours Nord. Des jeux d’eau sont également disponibles dans plusieurs endroits comme le Jardin Beaujardin ou le Sanitas mais, non, pas question de plonger dans les fontaines de Jean Jaurès même si beaucoup de monde l’a fait il y a un an après la victoire des footballeurs français en Coupe du Monde.

Après le distributeur de baguettes et le distributeur de pizzas...

Voici le distributeur de bouteilles de gaz disponible 24h24. Il a été installé sur le parking du Simply Market de Sorigny.

3 Tourangelles récompensées...

Elles ont reçu des prix de la part du Club Féminin de l'Artisannat en faveur de femmes engagées depuis moins de 2 ans des métiers de l'artisannat en Centre-Val de Loire.

Pour la catégorie « Femmes, chefs d'entreprises, ayant réussi une belle reconversion dans un métier de l'artisanat » le prix a récompensé Caroline HUET – BEASLE : tapissière décoratrice à Pernay. Le trophée de la catégorie « Femmes, chefs d'entreprises, conjointes collaboratrices ou associées, cumulant plusieurs missions en plus de leurs fonctions dans l'entreprise » a récompensé Karine BATISTA - THOMAS confiturière à Semblançay. Il a enfin été remis un trophée à Lou Pasquier, en formation CAP Boucherie au Campus des Métiers de Joué-lès-Tours.

2 blessés à Tours...

Conséquence d’un accident survenu dimanche en fin de journée Bd Winston Churchill. Les deux victimes se trouvaient sur un scooter, seul véhicule impliqué dans ce sinistre.

Rassemblement pour le droit à l’avortement...

Ce mardi à 18h30, action Rue Constantine pour défendre le droit à l’avortement. Plusieurs associations comme Osez le Féminisme appellent à manifester pour rappeler le droit des femmes à interrompre une grossesse. Elles s’opposent à la menace de grève des IVG par un syndicat de gynécologues et réagissent également aux lois américaines récemment votées dans plusieurs Etats pour restreindre les conditions ouvrant droit à une IVG pour les femmes.

Dépôt de bilan du Tennis Club Jocondien...

L'organisateur du tournoi de tennis féminin de Joué-lès-Tours subit de graves difficultés financières entraînant cette situation critique. Les élus socialistes de la ville demandent ce lundi l'organisation d'une réunion entre les financeurs potentiels pour tenter de sauver son existence. Il s'agit tout de même du 2e plus grand club de tennis d'Indre-et-Loire.

Les nouveaux jardins de la Gloriette inaugurés...

Des jardins partagés accessibles à partir de 30€ de location par an pour les personnes à moins de 15 minutes en vélo ou transports en commun. Aménagés sur 6 000m² par Tours Métropole ils sont situés dans le grand parc du quartier des Deux-Lions : pas moins de 58 parcelles gérées par l’association Les Eco-Jardiniers de la Gloriette. Les produits chimiques y sont interdits.



Chaque parcelle dispose d’une arrivée d’eau, d’une clôture ou d’un bac à compost. Des espaces communs avec toilettes sèches ou local technique sont disponibles. Prochaine étape : la pose de panneaux solaires pour que le site soit autonome en énergie. Le site devrait également être étendu à l’avenir.