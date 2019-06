Canicule en Touraine : ce qu'il faut faire (ou ne pas faire) pour échapper aux grosses chaleurs

On va largement dépasser 35° cette semaine.

Attention thermomètre en surchauffe dès ce dimanche en Touraine, et pour toute la semaine. On va dépasser les 30° chaque après-midi, voire 35, et certaines nuits la température ne redescendra pas sous les 20° Si ça dure plus de 3 jours consécutifs on appelle ça une canicule.

Autant vous le dire tout de suite : quoi qu'il arrive, vous aurez chaud. Il y a de fortes chances pour que vous vous en plaigniez. Voici donc quelques conseils pour ne pas aggraver la situation (attention, certains sont à prendre au second degré)...

Ce qu'il faut faire...

1 - Boire de l'eau. Beaucoup d'eau (au moins 2l par jour... mais pas trop froide, votre corps devra dépenser plus d'énergie pour la mettre à température, donc vous aurez très vite aussi chaud qu'avant)

2 - Fermer ses volets dans la journée à la maison (et faire des courants d'air la nuit)

3 - Manger en quantité suffisante (de préférence fruits et légumes de saison comme le concombre ou la tomate, riches en eau)

4 - Faire les soldes (ça commence mercredi et il fait frais dans les magasins. Vous n'êtes pas obligés d'acheter, en rervanche)

5 - Manger un frozen yogurt (il y a une boutique en haut de la Rue Nationale à Tours)

6 - Allez à la piscine (ou à la plage du Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours, gratuite)

7 - A défaut, mouillez-vous régulièrement le corps et le visage)

8 - Allez vous promener sous les arbres en forêt

9 - Vivre nu.e (mais en public c'est interdit)

10 - Apprendre à dire "il fait chaud" dans toutes les langues pour sociabiliser

Ce qu'il ne faut pas faire...

1 - Sortir sans casquette, ni chapeau, ni crème solaire à 14h et marcher pendant 45 minutes en plein soleil

2 - Plonger dans la Loire et dans le Cher car c'est interdit (en revanche vous pouvez remonter au point N°6)

3 - Acheter un climatiseur (c'est cher, ça consomme beaucoup d'électricité et vous ne vous en servirez que 3 jours de temps en temps. A la rigueur prenez un ventilateur, s'il en reste encore dans les rayons)

4 - Prononcer cette phrase : "c'est fou on a pris 15° en une semaine, y'a vraiment plus de saison"

5 - Dormir avec une couette et des chaussettes la nuit (c'est du bon sens)

6 - S'habiller comme dans le clip d'Angèle et Roméo Elvis

7 - Regarder son thermomètre toutes les 5 minutes (ça peut agacer)

8 - Oublier d'éteindre son four

9 - Faire un feu

Allez,

BON COURAGE !