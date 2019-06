Les Halles, l'A10 et l'A85 : ces travaux qui vont perturber la circulation cette semaine

Attention aux déviations.

Chaque dimanche sur Info Tours ont fait le point sur les principaux chantiers à venr dans l'agglo tourangelle... Voici d'abord ce que Vinci Autoroutes annonce comme perturbations :

A10 :

Du dimanche 23 juin à 16h au lundi 24 juin à 18h, jour et nuit : fermeture du parking situé devant l'espace clients de la Thibaudière (Joué-lès-Tours, n°24).

Durant 4 nuits (lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 juin), entre 20h et 6h : fermeture des bretelles d'entrées et de sorties de l'échangeur de Vouvray (n°20), dans les deux sens de circulation. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Nuit du mardi 25 juin, entre 23h et 6h : risque de ralentissement (coupure ponctuelle de l'autoroute A10, 10 minutes maximum) entre les échangeurs de Blois (n°17) et de Château-Renault (n°18), dans les deux sens de circulation.

Jeudi 27 juin, entre 8h et 14h : fermeture du parking situé juste après la gare de péage de Sorigny, en direction de Bordeaux.

Bifurcation A10/A85 :

Du lundi 24 juin à 7h au vendredi 28 juin à 5h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10). Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Par ailleurs, des travaux initialement prévus mi juin débutent finalement ce lundi 24 juin aux Halles de Tours, et pour plusieurs semaines.

Conséquences : la Citadine de Fil Bleu ne desservira pas les arrêts entre Marceau et Grand Marché et sera déviée par la Rue des Tanneurs. Perturbations aussi pour les lignes 11, 14, 15, 18, 50 et 113 dans le sens Victoire-Jean Jaurès : les arrêts du quartier des Halles ne seront pas desservis pendant deux semaines, uniquement dans ce sens-là. A la place les bus passeront Rue des Tanneurs et Rue Marceau avec des arrêts provisoires indiqués sur la carte ci-dessous :