Du monde pour la Fête de la Musique à Tours

Le reportage photos d'Info Tours.

Une fête de la musique un vendredi soir, avec une belle météo, c'est souvent la recette parfaite pour attirer du monde. Ce fut le cas ce vendredi soir à Tours, avec dès le début de soirée, beaucoup de monde dans les rues, venues par curiosité découvrir les propositions musicales un peu partout en ville.

Des concerts improvisés, des scènes avec des groupes locaux comme The Drafts ou The Lunatiks place Plumereau, du gospel à la Guinguette, de la capoeira, de la danse swing du côté de Saint-Julien à deux pas d'un spot de reggae-dub avec l'association Unity Vibes... la fête de la musique c'est en effet un improbable mélange des genres et des styles qui plaît et qui séduit le lot de curieux déambulant dans les rues, parfois difficilement tant le monde était au rendez-vous.

Une belle soirée que nous vous proposons de revivre en images :

Photos : Morgan Morvan et Mathieu Giua