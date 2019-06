StorieTouraine, 21/06/19 : passage express de Nicolas Sarkozy à St Cyr, la canicule et ses conséquences, tram prolongé pour la Fête de la Musique...

Et une affaire de cambriolages résolue.

Nicolas Sarkozy à Saint-Cyr-sur-Loire...

L’ancien président est venu à la mairie de la commune tourangelle jeudi soir à l’occasion de la remise de la légion d’honneur à Claude Greff. Ex ministre de la santé sous Sarkozy, celle qui a aussi été députée d’Amboise est aujourd’hui conseillère régionale LR.



200 personnes ont participé à cette cérémonie en présence de l’ex chef d’Etat, par ailleurs renvoyé en correctionnelle cette semaine dans l’affaire des écoutes de l’Elysée. Nicolas Sarkozy est accusé d’avoir voulu corrompre un haut fonctionnaire pour récupérer des informations sur l’affaire Bettencourt.

La fin d’une affaire de cambriolages...

Les gendarmes d’Indre-et-Loire annoncent l’interpellation de trois personnes de 19 et 20 ans dans une affaire de vols. 2 hommes et une femme qui ont été arrêtés mardi. Les faits remontent au début de l’année sur des communes comme Charentilly, Sonzay, Saint-Antoine-du-Rocher ou Notre-Dame-d’Oé. Lors des perquisitions des bijoux et des armes ont été retrouvés. Deux des suspects ont été convoqués devant la justice, le troisième a été relâché.

Attention canicule...

A partir de dimanche les températures vont dépasser 30° tous les jours en Indre-et-Loire et même 35° en milieu de semaine prochaine. Tours Métropole annonce d’ores et déjà que les collectes de déchets prévues l’après-midi ne débuteront pas avant 17h. Cela concerne la collecte des déchets végétaux de Fondettes lundi, celles de St Etienne de Chigny et Luynes mardi et mercredi, Rochecorbon jeudi...

Parking de covoiturage...

Un nouveau parking de covoiturage de 41 places a ouvert cette semaine à l’entrée de l’A85 à Bléré. Il est gratuit.

Des nouvelles des Appels à Projets Innovants de Tours...

La mairie a lancé un concours d’idées pour 8 sites à reconfigurer comme l’entrée de l’A10 à Tours Centre, le site du Projet 244 aux Rives du Cher ou le parking relais Jemmappes de Tours Nord. 68 propositions ont été déposées, 29 ont été retenues. Des dossiers à finaliser d’ici le 15 octobre puis la ville décidera ceux qui seront définitivement retenus dans l’optique de lancer des travaux.

Vente aux enchères...

Jeudi le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire vendait de vieux meubles, des oeuvres d’art ou de la vaisselle aux enchères à Parçay-Meslay. L’ensemble a rapporté près de 13 000€, une somme qui sera prochainement distribuée à des associations caritatives mais on ne sait toujours pas lesquelles.

Fête de la Musique...

Un rappel : ce vendredi soir à Tours pour la ête de la Musique le tram et la ligne de bus N°2 circuleront toutes les 15 minutes jusqu'à 1h du matin.