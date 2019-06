La ville de Tours a racheté un Bibliobus et il va rouler beaucoup plus souvent

Découvrez son fonctionnement en avant-première.

C’est un véhicule d’occasion, récupéré dans le Cantal. Totalement rénové, il est prêt pour voyager dans les différents quartiers de Tours : voilà, la ville vient d’inaugurer son nouveau Bibliobus.

Alors qu’est-ce qui change ? Déjà, il est plus grand avec un total de 3 200 documents disponibles, y compris des CD et des DVD ce qui n’était pas le cas auparavant. En plus de ça, on y trouve de la lecture pour adultes ET pour enfants.

« Notre objectif c’est d’aller dans les quartiers où il n’y a pas de bibliothèque : on sait souvent que le public qui fréquente les bibliothèques habite à 500m autour » explique Aude Devilliers, directrice de la bibliothèque centrale de Tours. Ça concerne par exemple Montjoyeux ou Beaujardin. Au total, une vingtaine de sites à visiter ont été identifiés. Le Bibliobus s’y arrêtera au moins une fois par mois, voire plus souvent en fonction des besoins. Il a son chauffeur attitré (coucou, Mathieu), mais aussi des bibliothécaires qui se relaieront pour les permanences (Marie-Hélène, Isabelle, Magalie…).

Ce n’est pas tout : on pourra désormais voir passer ce Bibliobus au Jardin Botanique ou sur de grands événements comme Sport’Ouvertes (le 8 septembre à la Bergeonnerie) et Vitiloire (fin mai). Ce samedi 22 juin il ouvrira ses portes dès 9h30 au Marché aux Fleurs du Boulevard Béranger. Bonus : une vingtaine de transats à ses couleurs ont été acquis pour pouvoir bouquiner et se détendre en même temps lors de certaines occasions. Précisons que son homologue dédié exclusivement au public scolaire est toujours en circulation, donc rien ne change sur ce point-là.

Selon la ville, le Bibliobus de Tours compte environ 400 adeptes réguliers. Pas forcément beaucoup de monde mais des lectrices et des lecteurs assidus, puisqu’ils n’avaient pas hésité à lancer une pétition pour le sauver il y a quelques années, à une époque où la mairie envisageait la suppression du service.

Les conditions d’emprunt sont les mêmes que dans les bibliothèques de la ville, et en cas de besoin et il sera possible de demander un prolongement. Vous pourrez même réserver un ouvrage, un CD ou un DVD indisponible dans le Bibliobus à l’instant T mais que les bibliothécaires apporteront la fois suivante ou feront déposer à votre attention dans la bibliothèque de votre choix. La collection du véhicule sera pour sa part renouvelée à intervalles réguliers, sachant que le service dispose d’un budget dédié pour acquérir de nouvelles œuvres.

La liste des passages du Bibliobus de Tours est à découvrir ici.