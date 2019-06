Des légumes, des pompiers et des jouets : encore un week-end bien chargé en Touraine !

Voici nos conseils pour ne pas vous ennuyer un seul instant.

Premier week-end de l’été, programme hyper chargé partout en Indre-et-Loire. Au-delà de la Fête de la Musique, voici le parcours que l’on vous conseille samedi et dimanche, forcément incomplet mais déjà bien chargé !

La Vegan Place, version 2…

Ce week-end, il va faire un temps à barbecue. Et, non, barbecue ce n’est pas forcément syonyme de côte de bœuf et de saucisses. Les aubergines, les tomates et les pommes de terre ça grille aussi très bien. Vous en voulez des conseils pour manger moins de viande ? Voire plus du tout ? Alors passez à la 2e Vegan Place de Tours ce samedi Boulevard Heurteloup, un événement en accès gratuit de 10h à 18h où l’on parlera gastronomie mais aussi bien-être animal.

Au programme : comment se passer des animaux de laboratoire ou apprendre à manger végé mais équilibré.

Toutes les infos ici !

Les pompiers, tous des stars !

Cette année leur congrès départemental c’est à Sainte-Maure-de-Touraine… et c’est aussi un événement pour le grand public. Vous y trouverez des infos pour savoir comment engager les ados dans le programme des Jeunes Sapeurs-Pompiers, des jeux gonflables pour les enfants, des véhicules anciens… Tout ça sur un village tout rouge, aux couleurs des pompiers. Il sera ouvert de 9h à 17h30 avant une soirée à 19h.

Ça vous intéresse ? Voici plus d'infos...

Il va y avoir du sport !

On passe du rouge à l’orange et au bleu avec la première étape de votre week-end sportif au Stade Tonnelé pour la grande journée rugby de l’US Tours. Ça commence dès midi avec un tournoi en équipes de 5 dès 15 ans, des matchs parents-enfants, une expo, une buvette… Vous pourrez en savoir plus si vous cliquez sur ce lien.

Autre option : rejoindre le Stade la Chambrerie de Tours Nord pour l’événement des Pionniers de Touraine. Samedi (dès 10h), mais aussi dimanche (même heure). Le club de football américain recrute pour la saison prochaine : vous pourrez découvrir et tester cette discipline, ainsi que le cheerleading dont elle est indissociable. Le 23, tournoi de foot américain réservé aux femmes, pareil pour les initiations. Pour les infos, c’est ici.

Un autre genre de sport…

Cette fois juste avec la voix : y’a Coupe de la Ligue Slam de France samedi au Petit Faucheux, soit un championnat de France de slam poésie si les beaux textes vous font vibrer. Entrées à partir de 10€ et détails par ici.

Ce week-end c’est la Fête de la Musique, mais pas que…

La-Ville-aux-Dames fait aussi sa fête, samedi. Avec Jekyll Wood (entre autres). Ça commence à 15h, ça se finira après la tombée de la nuit et vous trouverez le programme sur cette page.

Toy Story revient !

4e épisode des aventures des jouets… Avec deux avant-premières dès dimanche matin : 11h et 13h45 au CGR des Deux-Lions, 11h15 au Ciné-Loire de Tours Nord en Imax.