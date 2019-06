[#MIAM] Ce cheesecake-caramel au beurre salé va autant vous plaire qu’à nous

On l’a dégusté tout près du Champ Girault.

Si vous travaillez dans le secteur du Champ Girault, l’adresse vous dit sans doute quelque chose… Non, ce dessert ne vient pas d’une chaîne de restauration récemment arrivée sur place et capable de payer un grand chef médiatique pour faire sa pub. On l’a dégusté au pied d’un immeuble tout neuf, dans un salon de thé qui fait à manger et à boire, de préférence en musique. Ça tombe bien, nous publions cette chronique… le jour de la Fête de la Musique.

Le Concert’Thé n’est pas une nouveauté à proprement parler, mais une affaire récente. Ouvert il y a un an, il attire déjà pas mal de monde, ce qui en fait un endroit où la réservation n’est pas superflue à l’heure du déjeuner. Il restait quand même une petite table pour nous, la seule en terrasse. Parfait ! Cela dit, l’intérieur vaut le détour avec une décoration toute en courbes, beaucoup de bois… et un piano en libre accès (si vous savez en jouer. Des partitions sont dispos sur demande).

Eh oui, sur place, difficile d’oublier que la musique est au cœur du projet de Marion et d’Ophélie : les deux femmes de 36 et 42 ans ont dessiné des petites notes sur toutes leurs ardoises. On imagine qu’elles en auraient même ajouté sur les tickets de caisse si c’était possible ! On en profitera d’ailleurs pour saluer leur accueil souriant, tant pour le repas que pour le tea time.

Le repas, justement. Vous l’avez compris, il s’est achevé avec un cheesecake de bonne facture nappé de caramel beurre salé. Avant cela, on avait pu goûter à un filet mignon de porc accompagné de ses céréales… Un plat à 12€90 aromatisé avec du citron confit, une excellente idée ! La cuisine est simple, joliment présentée, bien exécutée, à base de produits qu’on nous promet locaux dans la mesure du possible. Le Concert’Thé s’engage également à s’intéresser de près à l’agriculture raisonnée, et aux façons de limiter ses déchets. Pour les tarifs : autour de 15-18€ le midi pour plat-dessert, 4-5€ pour les thés, les softs ou les pâtisseries.

Voilà donc un petit espace lumineux et convivial à moins de 5 minutes de la gare de Tours (Rue Marcel Tribut). Sans doute un des meilleurs plans du quartier pour un peu de calme ou pour une pause musicale, ce salon de thé organisant régulièrement des auditions, des ateliers, des petits concerts ou des conférences. Et le samedi, c’est brunch !

Le site du Concert'Thé.