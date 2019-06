StorieTouraine, 20/06/19 : collision sur l’A10 à Saint-Avertin, record d’infractions pour le téléphone au volant, 100 000 carnets de santé virtuels en Indre-et-Loire…

Et des nouvelles du vigneron en conflit avec l’Etat.

Début d'incendie à Saché...

Un sinistre s'est déclaré ce jeudi après-midi dans la Rue Principale de la commune de Saché : un dégagement de fumée dans un restaurant, fermé. Une maison a été touchée. A priori pas de blessés. Les pompiers ont engagé 3 véhicules sur les lieux. On ignore pour l'instant la cause de ce début de feu.

Accident sur l’A10…

En début d’après-midi le trafic a été perturbé entre Chambray et Tours suite à une collision entre un camion et une voiture. Un choc sans gravité : les pompiers déplorent une personne légèrement blessée. Suffisant tout de même pour entraîner un sérieux bouchon sur plus de 2km. A ce moment précis on ne pouvait circuler que sur une voie contre trois habituellement.

On reste sur la route…

La Loi Mobilités que l’Assemblée a voté cette semaine autorise les départements à repasser la limitation de vitesse de certaines routes secondaires à 90km/h au lieu de 80. En Indre-et-Loire ça se fera après concertation, notamment avec les départements pour éviter par exemple que la route Tours-Blois soit à 90 en Touraine puis d’un coup à 80 dans le Loir-et-Cher. Donc pas de décision prise avant la fin de l’année.

Pas mal d’infractions avec le téléphone…

Selon la gendarmerie d’Indre-et-Loire interrogée par nos confrères de France Bleu 2 400 infractions routières liées à l’usage d’un téléphone ont été relevée en 2018, +15% en un an. Et ça juste pour la zone gendarmerie, donc hors agglo de Tours. Ce délit routier est passible de 90€ d’amende et de 3 points en moins sur le permis.

Des nouvelles de Sébastien David…

C’est ce vigneron du Bourgueillois à qui l’on a demandé de détruire 2 000 bouteilles jugées impropres à la consommation. Lui assure qu’elles peuvent être commercialisées. Ce litige qui l’oppose à la préfecture d’Indre-et-Loire était examiné sur le fond ce jeudi au tribunal administratif. La décision judiciaire sera rendue dans un mois. En attendant une pétition de soutien a dépassé les 100 000 signatures sur Internet.

Départ…

Le préfet de la région Centre-Val de Loire, par ailleurs préfet du Loiret, va quitter son poste ; Jean-Marc Falcone était en fonction à Orléans depuis deux ans. Il part à la retraite à 66 ans, la limite d’âge pour ce poste. Ses fonctions s’achèveront le 2 août.

100 000 DMP en Indre-et-Loire…

Le DMP c’est le Dossier Médical Partagé, un carnet de santé en ligne sécurisé expérimenté en Touraine avant son développement national. L’objectif est que les professionnels de santé puissent avoir accès facilement à vos informations médicales à l’hôpital, chez le médecin, à la pharmacie ou chez le dentiste. Y sont notamment précisés vos traitements en cours. De quoi potentiellement gagner du temps en cas d’urgence. En Indre-et-Loire, 100 000 personnes ont déjà fait le choix d’en ouvrir un, soit environ 1 habitant sur 6 dans le département. Pour faire pareil, il suffit de le demander à votre médecin, votre pharmacie, ou d’aller sur Internet.