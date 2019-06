21 juin 2019, 21 concerts pour la Fête de la Musique à Tours

Préparez-vous à applaudir !

La Fête de la Musique en Indre-et-Loire c’est des centaines de concerts au programme… sans compter ceux qui ne figurent sur aucun programme. D’ailleurs c’est le concept de l’événement : de la musique partout, à l’improviste. Impossible de tout voir on va donc essayer de vous guider avec quelques coups de cœur ou propositions originales repérées ici et là… Sachez qu’à Tours les concerts sont autorisés dans la rue jusqu’à 1h du matin, et que le tram circulera exceptionnellement jusqu’à cette heure-ci avec une rame toutes les 15 minutes, pareil pour la ligne de bus N°2. Plusieurs rues du centre seront 100% piétonnes.

1 - Les Bretons sont partout

Un festival sans drapeau breton n’existe pas. Alors pourquoi pas une Fête de la Musique façon Bretagne ? Pour ça on va dans les Jardins de la Préfecture qui ouvrent exceptionnellement leur partie privée avec Kevrenn Tours Penn-ar Bed à 21h, précédé de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours et de jazz manouche dès 19h. Tout ça au profit de l’association Les Blouses Notes qui intervient à Clocheville.

2 - The Drafts Place Plum’

Parce que c’est un super cadre pour un concert et surtout parce que c’est du bon son. Attention ça commence tôt (18h30).

3 - 3 DJs pour un bar Rue Colbert

Les Dix Fûts a notamment programmé Arno N’Joy et Damussel que vous avez peut-être déjà vu passer aux Ilots Electroniques. C’est de 20h à 1h, et jusqu’à 3h pour boire des coups.

4 - Vu à la télé

The Lunatiks joue à Plum’ à 21h30. Si le nom du groupe ne vous dit rien, celui de son chanteur peut vous rafraîchir la mémoire : Clem Chouteau a participé à la dernière saison de The Voice sur TF1.

5 – A l’église

Du dub et des vitraux à l’église Notre-Dame-La-Riche avec La Smallat.

6 – A l’église, bis

Du reggae et un clocher au jardin de l’église Saint-Julien : c’est Unity Vibes qui y est programmé.

7 – Une Fête de la Musique sans batucada ça n’existe pas

Donc allez voir Saravah et Alegria à partir de 19h30 dans le Vieux-Tours.

8 – Sous les arbres du Jardin Mirabeau

C’est là que vous découvrirez le travail des jeunes du Conservatoire, une institution dont le travail mérite d’être applaudi.

9 – Au jardin, bis

The Prebands joue au Prébendes à 19h30, et c’est forcément fait exprès.

10 – Du metal hardcore et des légumes

Boll’N’Roll devient Boll’N’Rock pour un soir Rue du Commerce avec Born to Burn à 19h30.

11 – Du son jusqu’à 4h Place des Joullins

Si vous avez Damussel et Arno N’Joy Rue Colbert ils jouent aussi devant le Kaa. Et pas juste eux. Y’a aussi 120 000 BPM et GL8 de 21h à 1h, puis Polotoutelanight jusqu’à 4h à l’intérieur.

12 – L’air du Brésil

Traverser la Loire avec l’impression de traverser l’Atlantique. Dès 19h le Brésilien Elio Camalle passera une soirée en mode sambas au Grand Cagibi du quartier Aucard.

13 – Duchess (soul acoustique) dès 20h dans le Jardin Beaujardin

Un autre quartier à l’écart de l’hyper centre où il se passe de jolies choses.

14 – L’hôtel du Grand Commandement

Les portes ne sont pas souvent ouvertes, donc c’est l’occasion. Notamment avec Voice for Gospel à 20h15.

15 – Et si je ne suis pas dispo le soir, je fais comment ?

La Fête de la Musique c’est aussi au goûter avec les chansons d’amour et d’amitié d’Amélie dès 16h au Jardin Botanique.

16 – Le bal de Velpeau

Avec l’événement Bal Bitume de 14h à 1h qui va encore mettre une sacrée ambiance dans le quartier pour sa 3e édition avec concert pour enfants, chorale, jazz et musique du monde. L’éclectisme à l’état pur dans le jardin.

17 – Un air de famille

Deux jumelles qui font des reprises c’est 2WIN et c’est Place Châteauneuf. L’endroit accueillera plusieurs concerts dès 18h.

18 – Du neuf Place de la Monnaie

Cette année Arcades Institute programme des nouveaux talents ou un vieux groupe avec de nouvelles compos devant ses locaux, et ça commence à 17h. Si vos oreilles sont curieuses, ce serait dommage de s’en priver…

19 – Gros son square Proposer Mérimé

Le programme ici.

20 – Une incartade à La Riche

C’est le festival Itinéraires bis avec l’Orchestre National de Barbès qui fête ses 20 ans sur la Place du 11 Novembre dans la soirée.

Plus d'infos ici.

21 – Vianney Place Jean Jaurès

Mais non, on blague ! En revanche il y aura Elephanz devant le Château de Tours.