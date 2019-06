Tout ce qu'il faut savoir sur le son et lumières 2019 de la ville de Tours

Il sera projeté sur la façade du Musée des Beaux-Arts.

Fini le spectacle nocturne sur la cathédrale Saint-Gatien... Apès 3 ans de show autour du personnage de Saint-Martin la ville de Tours change complètement son animation phare de l'été. Y compris le lieu. Dès le 29 juin, c'est donc au Musée des Beaux-Arts qu'on pourra se rendre chaque soir pour apprécier un son et lumières. 500 ans de la Renaissance obligent, c'est ce thème qui a été retenu pour 2019, 2020 et 2021 en lien avec le grand programme de festivités de la région Centre-Val de Loire.

"Nous avons lancé un nouvel appel d'offres, une douzaine d'entreprises ont répondu et nous avons retenu Cookies, originaire de Paris" annonce l'élu en charge du dossier, Jérome Tebaldi. La société qui a notamment travaillé pour Avignon remporte donc le contrat pour 3 ans, avec un budget de 750 000€. Son spectacle sera renouvelé de 20 à 30% chaque année. Un premier teaser de l'édition 2019 vient d'être publié...

"Les Nuits de la Renaissance" durera 20 minutes avec 11 tableaux, animées par 11 musiques différentes dont deux signées de l'ensemble tourangeau Doulce Mémoire mais aussi d'autres compositions plus modernes. "Les dix premières minutes seront assez contemplatives avant une deuxième partie plus dynamique" détaille Jérome Tebaldi. Au programme : la guerre de Cent-Ans, les châteaux de la Loire, Léonard de Vinci et ses inventions, les grands personnages historiques de l'époque et enfin une scène de fête à la cour avec feu d'artifice et fontaines.

D'après Jérome Tebaldi, "c'est un spectacle très différent de ces trois dernières années, autant pensé pour les touristes que pour les Tourangeaux. Nous y avons ajouté plus de repères locaux car on nous a dit que ça manquait."

Côté pratique, il n'y aura désormais plus deux mais une seule séance par soir, 7 jours sur 7 jusqu'au 7 septembre. Du 29 juin au 31 juillet à 22h45, du 1er août au 7 septembre à 22h15. "Nous avons été attentifs aux retours des riverains" commente l'élu pour justifier ce changement de programme. En effet, plusieurs résidents du quartier s'étaient plaints de nuisances à cause des Illusions de la Cathédrale.

Le parc du Musée des Beaux-Arts ouvrira ses portes 30 minutes avant chaque représentation et maximum 1 500 personnes pourront venir s'installer devant sa façade, dans l'herbe ou les contre-allées du parc. Les massifs en dentelle seront protégés par des cordes pour éviter les dégradations. Avant la première, quelques répétitions sont programmées à partir du 24 juin mais le public ne pourra pas y assister.