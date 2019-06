Une pétition pour des menus végétariens dans les cantines de Tours

Mais aussi pour plus de produits bio.

En début d’année, une initiative a pas mal fait parler d’elle : supprimer la viande de ses repas le lundi, notamment parce que l’élevage est critiqué en raison de son impact sur l’environnement (beaucoup d’eau et d’espaces utilisés, par exemple).

Désormais, le site Cantine Verte milite pour encourager les communes à supprimer les protéines animales deux fois par semaine dans les cantines scolaires sous prétexte que « les enfants mangent au moins deux fois trop de viande, une aberration dangereuse pour la santé (surpoids, obésité) mais aussi dévastatrice pour la planète. A lui seul, l’élevage industriel est responsable de 14,5% des émissions de gazs à effets de serre » peut-on lire.

Des cantines qui se passent ponctuellement de la viande pour privilégier les protéines végétales, ça existe déjà. On en trouve même de plus en plus en France. En Touraine, Loches le fait de temps en temps, pareil à Saint-Avertin, Luynes, Saint-Cyr-sur-Loire, Rivarennes et surtout Fondettes. Mais à Tours ce n’est pas vraiment d’actualité. Voilà pourquoi une pétition locale a été lancée via Cantine Verte qui compile des démarches similaires pour plusieurs communes françaises. L’objectif est aussi d’encourager le développement des produits bio et locaux servis aux enfants.

Plus de 200 personnes se sont déjà engagées pour cet objectif.