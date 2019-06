StorieTouraine, 18/06/19 : réouverture du pont de Chisseaux, fermeture de l’aéroport de Tours, 52 pisseurs volontaires au tribunal, test de beachminton à Joué…

Et les résultats du tremplin d’Avoine Zone Groove.

La StorieTouraine vous résume chaque jour l’actualité tourangelle, avec des mises à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mardi.

Ça roule à Chisseaux…

Après 8 mois de travaux le pont qui traverse le Cher a rouvert ce mardi. Son tablier a été totalement rénové pour être solidifié et ça a coûté 1,25 million d’euros. Prochain ouvrage en travaux : le pont de Bléré.

Mais pas à l’aéroport de Tours…

Il est fermé pour travaux comme chaque année fin juin le temps de rénover la piste qui enregistre 24 000 mouvements d’avion chaque année dont 17 000 avions militaires (en attendant le départ de l’école de chasse en 2021). Ce chantier à la charge de l’armée entraîne un report des vols Ryanair et Corsicatours vers Poitiers avec navettes en bus accessibles sur réservation depuis Tours.

Travaux aussi… pour le cèdre des Beaux-Arts…

L’arbre du musée de Tours est entretenu en ce moment par le service élagage de la ville qui coupe certaines branches fragiles. Deux d’entre elles sont tombées récemment.

Classé comme arbre remarquable, ce cèdre du Liban a 215 ans. Il mesure 31m de haut pour un traonc de 7m50 de circonférence.

Nouvel appel pour les migrants…

Des dizaines de demandeurs d’asile sont toujours à la rue à Tours, faute d’hébergements d’urgence suffisants. Le Collectif Accueil sans Frontière en Touraine (avec plusieurs partis de gauche dans ses rangs, du PS au NPA en passant par les Verts) appelle à un rassemblement vendredi 21 juin à 18h afin de réclamer des places supplémentaires. Le rendez-vous est fixé Place de la Liberté.

« Ce lundi 17 juin, après plusieurs jours de crise humanitaire en Touraine, les services de l’Etat ont stabilisé la situation mais il s’agit d’une stabilité temporaire car il reste encore des fermetures de places programmées avant la fin du mois de juin » peut-on lire dans l’appel pour cette manifestation. Il réclame l’ouverture d’un Service Premier Accueil à Tours, et 60 réouvertures de places.

Des Gilets Jaunes jugés lundi à Tours…

7 hommes et femmes à la barre pour des blocages et violences, dont Ambre et Franck, le couple interpellé récemment pour avoir ramené des objets du Fouquet’s après les dégradations dans le restaurant lors d’une manifestation sur les Champs-Elysées. On retiendra que l’un des prévenus a été relaxé avec une demande pour que l’Etat lui reverse 800€ de dédommagement.

Glyphosate : l’heure de la plainte…

Il y a quelques semaines, 52 « pisseurs et pisseuses volontaires » d’Indre-et-Loire ont révélé le taux de glyphosate contenu dans leurs urines après analyse… Beaucoup trop élevé d’après eux. Alors comme un peu partout en France (le Loir-et-Cher, le Loiret…), ils vont entamer une action en justice. Une plainte contre les fabricants de pesticides doit être déposée ce mercredi à 9h15 au tribunal de Tours, et elle sera également dirigée contre la commission européenne tardant – selon eux – à faire interdire ce produit potentiellement cancérogène.

L’objet de la plainte : mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et atteinte à l’environnement. A noter que si le taux de glyphosate relevé dans les urines de ces volontaires est largement supérieur au taux maximum autorisé dans l’eau, cela ne veut pas dire que le taux réel de glyphosate dans le corps – dans le sang notamment – est aussi élevé. On ignore à ce stade quelle quantité de produit l’organisme élimine, et quelle quantité il n’élimine pas.

Action pour les circuits courts en Nord-Touraine…

Les communautés de communes Gâtine-Choisilles – Pays de Racan et Touraine Ouest Val de Loire lanceront jeudi 27 une association en faveur des circuits courts sur leur territoire. L’objectif est de rassembler producteurs, restaurateurs, commerçants et grandes surfaces pour développer la consommation de produits locaux. La réunion aura lieu à l’hôtel communautaire de Cléré-les-Pins à 18h30.

Après le beachvolley… le beachminton…

C’est un dérivé du badminton qu’on pourra tester samedi 22 et dimanche 23 au Lac des Bretonnières à Joué. Sur du sable, évidemment. Et sur l’herbe on pourra s’essayer au airbadminton. C’est gratuit et organisé tout près des bassins de baignade. Rendez-vous de 10h à 18h.

Overall primé à Avoine…

Le groupe de rock a remporté le tremplin d’Avoine Zone Groove et se produira donc lors du festival de la commune chinonaise qui débute vendredi 28 juin et s’achèvera dimanche 30. Cette année Martin Solveig, Hyphen Hyphen, Zaz ou Gauvain Sers seront à l’affiche de la vingtième édition.