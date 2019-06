StorieTouraine, 17/06/19 : accident grave sur la Levée à Montlouis, fuite de gaz en pleine nuit à Monthodon, 4 millions d’€ d’enchères à Montbazon…

Et l’exploit de Tony Lablanche : 37 semi-marathons en 37 jours à Tours.

La StorieTouraine c’est une page qui vous résume l’actualité en Indre-et-Loire, mise à jour si nécessaire. Voici ce qu’il faut retenir ce lundi :

Deux blessés en bord de Loire…

Accident entre une voiture et un deux-roues ce lundi vers 14h30 sur la Levée de la Loire à Montlouis (D751). La femme dans la voiture a été légèrement blessé et le conducteur du deux-roues gravement touché après être tombé en contrebas de la route. Les pompiers ont mobilisé le groupement d’intervention en milieu périlleux pour le secourir. On ignore encore l’origine du sinistre. Les gendarmes seront chargés de l’enquête.

Fuite de gaz à Monthodon…

Dimanche soir vers 23h30 il a brièvement fallu évacuer 25 personnes à Monthodon près de Château-Renault. La faute à une fuite de gaz sur une citerne d’une tonne. Un technicien s’est rendu sur place en pleine nuit pour régler le problème et les habitants ont pu rentrer chez eux vers 3h30.

Contre la réforme du bac…

Ce lundi matin, des enseignants se sont rassemblés devant le Lycée Grandmont de Tours pour dénoncer la réforme du bac. Plusieurs dizaines d’enseignants du département avaient annoncé leur intention de faire grève des surveillances de l’épreuve de philosophie pour dénoncer les projets du gouvernement mais pas de quoi perturber les épreuves car le rectorat et les directions d’établissements ont convoqué plus de monde que prévu pour occuper les centres d’examens.

Nomination dans l’Ordre National du Mérite…

La préfecture d’Indre-et-Loire annonce ce lundi que par décret signé fin mai la Tourangelle Catherine Barthélémy – vice-présidente et cofondatrice de l’association pour la recherche sur l’autisme et la prévention des inadaptations – est élevée au grade de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite.

Investiture à Joué-lès-Tours…

Laurence Hervé du mouvement Libres Citoyens vient d’être investie candidate officielle du parti LREM pour les élections municipales de 2020. Elle a récemment lancé sa campagne avec une série de réunions publiques comme ce lundi soir à l’Hôtel de Ville de Joué-lès-Tours. Reste à voir combien de candidates et candidats le mouvement présidentiel compte investir en Indre-et-Loire, et surtout quelle décision il prendra à Tours où le maire centriste Christophe Bouchet, le Marcheur Benoist Pierre voire même Françoise Amiot se disputent l’étiquette. On fait le point ici sur 37 degrés.

L’exploit de Tony Lablanche…

Comme il nous l’avait annoncé au milieu du printemps, le Tourangeau Tony Lablanche a réussi son défi sportif, à savoir courir 37 semi-marathons (21km) en 37 jours dans le quartier des Deux-Lions. Son effort s’est achevé ce dimanche soir à l’Heure Tranquille. Et au passage il remet un chèque de 10 000€ à Magie à l’Hôpital qu’il souhaitait soutenir via cette expérience. De l’argent récolté grâce à la vente de goodies ou les participations d’autres personnes à une partie du défi de Tony.

Les enchères s’envolent à Montbazon…

Les Rouillac père et fils organisaient une grande vente aux enchères ce dimanche au Château d'Artigny à Montbazon avec au total 4 millions d’euros pour les différents objets vendus. Voici ce qu’il faut retenir de la journée :