[QUIZ] Serez-vous incollable sur le bac 2019 en Indre-et-Loire ?

Les épreuves débutent ce lundi matin.

Moment de stress pour toute une génération d’élèves : dès 8h ce lundi distribution des premiers sujets du bac 2019 en Indre-et-Loire, dans la région et partout en France. Le top départ de 8 jours d’épreuves, sachant que les résultats seront ensuite dévoilés le vendredi 5 juillet à 8h30 dans les 127 centres d’examen ou sur Internet. Le bac, ça nécessite une grosse organisation. Et si vous ne faites pas partie des candidates et des candidats, pas de panique : sur Info Tours on pense à vous avec un quiz autour des épreuves…

1 – Combien compte-t-on de candidatures au bac cette année en Indre-et-Loire ?

A – 3 992 en sections générales + 1 289 en voie technologique + 1 806 en bac pro = 6 490

B – 3 221 en sections générales + 1 789 en voie technologique + 1 606 en bac pro = 6 490

C – 3 595 en sections générales + 1 289 en voie technologique + 1 606 en bac pro = 6 490

2 – Quelle est la section générale la plus populaire ?

A – S

B – ES

C – L

3 – Quelle est la section générale la plus paritaire ?

A – S

B – ES

C – L

4 – Que signifie le sigle STMG, la section de bac technologique la plus populaire d’Indre-et-Loire avec 583 inscrits ?

A – Saveurs et Technologies des Matières Grasses

B – Sciences et Techniques des Mauvaises Graines

C – Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

D – Sciences et Techniques du Mannagement et de la Gestion

5 – Parmi ces voies professionnelles, lesquelles existent dans l’académie d’Orléans-Tours ?

A – Productique mécanique option décolletage

B – Industrie des pâtes à papier et carton

C – Productique mécanique option papotage

D – Maintenance des véhicules électriques

E – Secrétariat

F – Prothèse dentaire

G – Artisanat et métier d’art option batellerie

H – Microéthique

I – Artisanat et métier d’art option communication visuelle, spécialisée dans les métiers de l’enseigne et de la signlétique

J – Comptabilité

K – Berger

6 – Au bac on peut présenter l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien… mais pas que. A votre avis, en Centre-Val de Loire, peut-on passer une épreuve de :

A – Persan ?

B – Néerlandais ?

C – Coréen ?

D – Arménien ?

E – Norvégien ?

F – Catalan ?

7 – Quel aménagement peut être proposé aux 1 152 candidats en situation de handicap de la région ?

A – Un tiers de temps en plus lors des épreuves

B – Le droit d’aller sur Internet

C – Une rencontre avec Stéphane Bern à l’issue de l’épreuve d’histoire-géo

8 – Quel est l’âge du candidat le plus jeune en Centre-Val de Loire ?

A – 7 ans, l’âge de raison

B – 14 ans, l’âge où l’on passe normalement le brevet

C – 16 ans, l’âge légal pour commencer la conduite accompagnée

9 – Et le plus âgé ?

A – 50 ans, et il le passe avec son fils

B – 61 ans, et il stresse un peu comme tout le monde

C – 83 ans, et il révise avec son iPad

10 – Combien touchent les 10 000 correctrices et correcteurs pour chaque copie corrigée ?

A – 1€, à peine le prix d’un pain au chocolat

B – 5€, l’équivalent d’une entrée au musée

C – 25€, parce que c’est bien connu les profs roulent sur l’or

Réponses :

Question N°1 : C, il suffit d’additionner pour trouver le bon total. La Touraine est le 2e département de la région en nombre de candidats, avec un tout petit peu moins d’élèves que pour la session 2018. Au niveau régional on compte 26 520 inscrits.

Question N°2 : A, c’est la section scientifique avec 1 881 élèves du département. On en compte 1 190 en section économie et social, 524 en littéraire.

Question N°3 : A, avec 52% de garçons et 47% de filles. Les filles sont en revanche plus nombreuses en ES (59%) et très majoritaires en L (81%).

Question N°4 : C, pour deux raisons. La première parce qu’il s’agit de la définition de ce style et la seconde parce que management ne prend qu’un N.

Question N°5 : A, B, E, F, I et J. Microéthique n’existe pas mais il y a bien une option microtechnique, tout comme il existe une section maintenance des véhicules agricoles.

Question N°6 : Oui dans tous les cas, mais moins de 50 élèves ont pris ces différentes options.

Question N°7 : A, soit jusqu’à 5h20 pour plancher sur la philo.

Question N°8 : B

Question N°9 : B. Au total, 570 personnes de la région passent l’examen en individuel, hors cursus scolaire. On en compte 147 de plus qu’en 2018.

Question N°10 : B

Si vous avez au moins 5 bonnes réponses vous avez la moyenne, 6 bonnes réponses la mention Assez bien, 7 bonnes réponses la mention Bien et au moins 8 bonnes réponses la mention Très bien.