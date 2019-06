Tours'N'Man : les photos des athlètes au bout de l'effort

Après de longues heures d'efforts.

Ce dimanche, le Parc Expo accueillait le 2e Tours'N'Man avec :

La Course L soit 1,8km de natation, 80km de vélo, 21km de course à pied

La Course XXL soit 3,8km de nage, 180km sur le vélo et un marathon de 42,195km

1 700 hommes et femmes étaient inscrits pour cette compétition hors normes.

Les résultats : Sébastien Escola-Fasseur du club de triathlon de Quimper s'impose dans la course XXL après 8h 51 minutes et 9 secondes d'effort. Derrière, Laurent Nobels est second en 9h02, 9h04 pour Thomas Marin. La première femme s'appelle Elodie Davy et elle a relevé le défi en 9h55 et 30 secondes, 10h37 pour la 2e Clarisse Lemaitre, Els de Aeger-Bret a obtenu la médaille de bronze avec un temps de 10h52. En relais XXL, le trio Anaïs Bauge, Philippe Gangneux et Joël Blouin l'emporte en 9h25.

Pour la course L, Aurélien Raphaël s'impose pour la 2e fois en deux ans en 3h58 et 39 secondes, soit presque dix minutes de moins que le second Nicolas Onillon. Les trois suivants sont de Saint-Avertin : François Bodic, Thomas Tessier et Waren Chali. La première femme est 7e, c'est Audrey Merle en 4h18. Sur le relais, un trio jocondien temrine avec l'or : Jérémy Hérault, Toumy Degham et Benoit Baucher (3h59 et 7 secondes).

Derrière il y avait encore beaucoup de monde... Laurent Depeigne était sur la ligne d'arrivée pour capter les derniers efforts des athlètes qui ont parfois reçu le soutien de leur famille ou de leurs proches dans les derniers mètres. Voici ses photos :